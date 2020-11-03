В Минцифры назвали срок появления аналога Zoom от «Яндекс» и Mail.ru
«Яндекс» и Mail.ru самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации.., для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис для наших школ, … чтобы можно было проводить уроки в формате видеоконференцсвязи. И в 2022 году эти сервисы будут доступны», — сказал Шадаев. По его словам, в этом же направлении работает и «Ростелеком».
Шадаев посетовал, что из-за отсутствия отечественных сервисов видеосвязи в период дистанционного обучения во время пандемии в школах приходилось пользоваться зарубежными программами, в частности, Zoom, которые показали свою неустойчивость. Ранее о намерении создать в сотрудничестве с Минцифры сервис видеосвязи для использования в российских школах заявлял глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
В Москве, с переходом в октябре занятий 5-11 классов в связи с пандемией в онлайн-режим, использовалась платформа «Московская электронная школа».
Первой из российских компаний о намерении создать аналог Zoom заявила Webinar Group. В анонсированном ею сервисе Webinar Meetings в видеоконференции могут принимать участие до 100 человек. Летом сообщалось, что приложение проходит тестирование. В дальнейшем модель монетизации предполагает ежегодную или ежемесячную подписку на сервис.