В Минцифры назвали срок появления аналога Zoom от «Яндекс» и Mail.ru

«Яндекс» и Mail.ru самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации.., для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис для наших школ, … чтобы можно было проводить уроки в формате видеоконференцсвязи. И в 2022 году эти сервисы будут доступны», — сказал Шадаев. По его словам, в этом же направлении работает и «Ростелеком».