Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

В Минцифры назвали срок появления аналога Zoom от «Яндекс» и Mail.ru

Ведомости

«Яндекс» и Mail.ru Group разработают российский аналог Zoom к 2022 году, заявил глава Минцфиры Максут Шадаев, передает ТАСС.

«Яндекс» и Mail.ru самостоятельно инвестируют в свои большие платформы онлайн-коммуникации..,  для того чтобы обеспечить такой конкурентный сервис для наших школ, … чтобы можно было проводить уроки в формате видеоконференцсвязи. И в 2022 году эти сервисы будут доступны», — сказал Шадаев. По его словам, в этом же направлении работает и «Ростелеком». 

Шадаев посетовал, что из-за отсутствия отечественных сервисов видеосвязи в период дистанционного обучения во время пандемии в школах приходилось пользоваться зарубежными программами, в частности, Zoom, которые показали свою неустойчивость. Ранее о намерении создать в сотрудничестве с Минцифры сервис видеосвязи для использования в российских школах заявлял глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

В Москве, с переходом в октябре занятий 5-11 классов в связи с пандемией в онлайн-режим, использовалась платформа «Московская электронная школа».

Первой из российских компаний о намерении создать аналог Zoom заявила Webinar Group. В анонсированном ею сервисе Webinar Meetings в видеоконференции могут принимать участие до 100 человек. Летом сообщалось, что приложение проходит тестирование. В дальнейшем модель монетизации предполагает ежегодную или ежемесячную подписку на сервис.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных