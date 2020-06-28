В России создают альтернативу Zoom

Одновременно в видеоконференции через Webinar Meetings могут принять участие до 100 человек (такое же ограничение существует в Zoom). Преимуществом нового сервиса перед западными аналогами Webinar Group называет отсутствие необходимости загружать и устанавливать дополнительное программное обеспечение. То есть для участия во встрече достаточно просто перейти по ссылке, которую прислал организатор, говорит гендиректор Webinar Group Александр Альперн. Это удобно в случае, если в конференции принимают участие представители разных компаний, каждая из которых пользуется корпоративными мессенджерами и разработками, объясняет он.