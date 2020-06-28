В России создают альтернативу Zoom

В России создают альтернативу ZoomWebinar Group разработала сервис для онлайн-встреч
Разработчики Webinar Meetings позиционируют его как конкурента стремительно набравшего популярность приложения Zoom и планируют привлечь на развитие проекта более 200 млн руб., рассказал «Ведомостям» представитель компании. Из собственных средств в ближайшие два года компания планирует потратить на него 80 млн руб., говорит он. Сейчас ведутся активные переговоры с несколькими инвесторами. С кем именно, представитель Webinar Group не раскрывает.
Сейчас Webinar Meetings проходит закрытое тестирование. В дальнейшем модель монетизации предполагает ежегодную или ежемесячную подписку на сервис.
Одновременно в видеоконференции через Webinar Meetings могут принять участие до 100 человек (такое же ограничение существует в Zoom). Преимуществом нового сервиса перед западными аналогами Webinar Group называет отсутствие необходимости загружать и устанавливать дополнительное программное обеспечение. То есть для участия во встрече достаточно просто перейти по ссылке, которую прислал организатор, говорит гендиректор Webinar Group Александр Альперн. Это удобно в случае, если в конференции принимают участие представители разных компаний, каждая из которых пользуется корпоративными мессенджерами и разработками, объясняет он.