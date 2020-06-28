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В России создают альтернативу Zoom

Webinar Group разработала сервис для онлайн-встреч
Екатерина Кинякина
Pixabey

Разработчики Webinar Meetings позиционируют его как конкурента стремительно набравшего популярность приложения Zoom и планируют привлечь на развитие проекта более 200 млн руб., рассказал «Ведомостям» представитель компании. Из собственных средств в ближайшие два года компания планирует потратить на него 80 млн руб., говорит он. Сейчас ведутся активные переговоры с несколькими инвесторами. С кем именно, представитель Webinar Group не раскрывает.

Сейчас Webinar Meetings проходит закрытое тестирование. В дальнейшем модель монетизации предполагает ежегодную или ежемесячную подписку на сервис.

Одновременно в видеоконференции через Webinar Meetings могут принять участие до 100 человек (такое же ограничение существует в Zoom). Преимуществом нового сервиса перед западными аналогами Webinar Group называет отсутствие необходимости загружать и устанавливать дополнительное программное обеспечение. То есть для участия во встрече достаточно просто перейти по ссылке, которую прислал организатор, говорит гендиректор Webinar Group Александр Альперн. Это удобно в случае, если в конференции принимают участие представители разных компаний, каждая из которых пользуется корпоративными мессенджерами и разработками, объясняет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных