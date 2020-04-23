Крупные компании запрещают сотрудникам использовать Zoom

Среди них автоконцерн Daimler, производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, производитель полупроводников NXP Semiconductors и Bank of America, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с их операциями людей. Ранее использовать сервис своим сотрудникам запретили Tesla и правительство Тайваня. Индия назвала Zoom небезопасной платформой и объявила тендер на разработку собственной альтернативы. Власти Сингапура сначала запретили учителям проводить уроки по Zoom из-за того, что хакеры срывали их, но потом снова разрешили, применив дополнительные меры безопасности.