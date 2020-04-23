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Крупные компании запрещают сотрудникам использовать Zoom

Но количество пользователей сервиса все равно быстро растет
Алексей Невельский
Allie Smith / Unsplash

Популярность сервиса видеоконференций Zoom резко выросла, так как из-за пандемии коронавируса COVID-19 многие вынуждены работать из дома. Но все больше крупных компаний запрещают его или советуют сотрудникам не пользоваться им из-за беспокойства по поводу его безопасности.

Среди них автоконцерн Daimler, производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, производитель полупроводников NXP Semiconductors и Bank of America, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с их операциями людей. Ранее использовать сервис своим сотрудникам запретили Tesla и правительство Тайваня. Индия назвала Zoom небезопасной платформой и объявила тендер на разработку собственной альтернативы. Власти Сингапура сначала запретили учителям проводить уроки по Zoom из-за того, что хакеры срывали их, но потом снова разрешили, применив дополнительные меры безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных