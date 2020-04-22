Британский парламент стал почти виртуальным

Великобритания славится своими традициями. Но пандемия коронавируса сильно влияет на жизнь и работу людей во всем мире, и британский парламент – не исключение. Чтобы продолжить дебаты, членам палат общин и лордов впервые в истории придется вести их удаленно с помощью новых технологий.