Британский парламент стал почти виртуальным

Британский парламент стал почти виртуальнымПандемия вынудила политиков отказаться от вековых традиций
Великобритания славится своими традициями. Но пандемия коронавируса сильно влияет на жизнь и работу людей во всем мире, и британский парламент – не исключение. Чтобы продолжить дебаты, членам палат общин и лордов впервые в истории придется вести их удаленно с помощью новых технологий.
Исторический день
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