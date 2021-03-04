Строительство «Северного потока — 2» продлили до сентября

Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что строительство двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г. Сегодня топ-менеджер немецкого концерна Uniper сообщил, что строительство «Северного потока — 2» завершено на 98%.