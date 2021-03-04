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Строительство «Северного потока — 2» продлили до сентября

Ведомости

Строительство газопровода «Северный поток — 2» продлено до сентября, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Морское управление Дании.

«Работы по укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании продлятся до конца сентября», — говорится в сообщении. Работы также будут вестись вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода. К трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский».

Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что строительство двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г. Сегодня топ-менеджер немецкого концерна Uniper сообщил, что строительство «Северного потока — 2» завершено на 98%.

Строительство «Северного потока — 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков и впоследствии других участников проекта. «Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши.

Ранее по теме: В Германии оценили готовность «Северного потока — 2» на 98%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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