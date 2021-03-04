Строительство «Северного потока — 2» продлили до сентября
Строительство газопровода «Северный поток — 2» продлено до сентября, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Морское управление Дании.
«Работы по укладке труб "Северного потока — 2" в водах Дании продлятся до конца сентября», — говорится в сообщении. Работы также будут вестись вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода. К трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский».
Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что строительство двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г. Сегодня топ-менеджер немецкого концерна Uniper сообщил, что строительство «Северного потока — 2» завершено на 98%.
Строительство «Северного потока — 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков и впоследствии других участников проекта. «Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши.