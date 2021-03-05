«Аэрофлот» предложил сделать платной регистрацию пассажиров на рейс

В Минтрансе изданию сообщили, что не принимали решений по этому вопросу. В Росавиации отказались комментировать поступающие в ведомство предложения. В пресс-службе отметили, что изменения ФАП должны обсуждаться со всеми участниками рынка и общественными организациями. Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин пояснил, что компания предложила исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту, так как пассажиры все чаще пользуются онлайн-регистрацией. По его словам, предложение больше актуально для пассажиров лоукостеров, а не для полносервисных авиаперевозчиков.