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«Аэрофлот» предложил сделать платной регистрацию пассажиров на рейс

Ведомости

Компания «Аэрофлот» предложила сделать платной регистрацию пассажиров всех авиакомпаний на рейсы в аэропортах, сообщили «Известия» со ссылкой на два источника в крупных авиакомпаниях. Предложение направлено в Минтранс. 

По данным издания, компания предложила исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в цену билета плату за регистрацию в аэропорту. Собеседник издания рассказал, что Росавиация рассмотрела идею «Аэрофлота» и указала на социально-негативные риски. 

В Минтрансе изданию сообщили, что не принимали решений по этому вопросу. В Росавиации отказались комментировать поступающие в ведомство предложения. В пресс-службе отметили, что изменения ФАП должны обсуждаться со всеми участниками рынка и общественными организациями. Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин пояснил, что компания предложила исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту, так как пассажиры все чаще пользуются онлайн-регистрацией. По его словам, предложение больше актуально для пассажиров лоукостеров, а не для полносервисных авиаперевозчиков.

Собеседник издания добавил, что стоимость билета снизится на величину расходов компании на регистрацию пассажира на рейс. Такое нововведение позволит пассажирам выбирать: платить за регистрацию на рейс в аэропорту или зарегистрироваться онлайн бесплатно. Представитель Домодедово рассказал, что расходы на регистрацию на рейс — меньшая часть тарифа на обслуживание пассажира. Многие авиакомпании сами регистрируют своих пассажиров в аэропорту и не пользуются услугами хендлинговой компании, добавил он. 

Ранее по теме: «Аэрофлот» предложил продавать в России билеты на негарантированные перелеты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных