«Аэрофлот» предложил сделать платной регистрацию пассажиров на рейс
По данным издания, компания предложила исключить из федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в цену билета плату за регистрацию в аэропорту. Собеседник издания рассказал, что Росавиация рассмотрела идею «Аэрофлота» и указала на социально-негативные риски.
В Минтрансе изданию сообщили, что не принимали решений по этому вопросу. В Росавиации отказались комментировать поступающие в ведомство предложения. В пресс-службе отметили, что изменения ФАП должны обсуждаться со всеми участниками рынка и общественными организациями. Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин пояснил, что компания предложила исключить из тарифа стоимость регистрации в аэропорту, так как пассажиры все чаще пользуются онлайн-регистрацией. По его словам, предложение больше актуально для пассажиров лоукостеров, а не для полносервисных авиаперевозчиков.
Собеседник издания добавил, что стоимость билета снизится на величину расходов компании на регистрацию пассажира на рейс. Такое нововведение позволит пассажирам выбирать: платить за регистрацию на рейс в аэропорту или зарегистрироваться онлайн бесплатно. Представитель Домодедово рассказал, что расходы на регистрацию на рейс — меньшая часть тарифа на обслуживание пассажира. Многие авиакомпании сами регистрируют своих пассажиров в аэропорту и не пользуются услугами хендлинговой компании, добавил он.