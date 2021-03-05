Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей
Люблинский районный суд Москвы обязал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального выплатить компенсацию морального вреда и государственную пошлину в размере 500 тыс. руб. бизнесмену Евгению Пригожину по иску о защите чести и деловой репутации и удалить порочащий предпринимателя контент с Youtube-канала «Навальный Live».
«По решению суда иск удовлетворен частично. Высказывания Навального, ставшие причиной иска, признаны порочащими, недостоверными и оскорбительными. Ответчика обязали в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале «Навальный Live» путем публикации резолютивной части решения», — сообщила на странице «ВКонтакте» пресс-служба компании «Конкорд».
К концу прошлого года суды Москвы зарегистрировали несколько исков Пригожина к Навальному и его соратникам. Иски касаются высказываний, сделанных в отношении бизнесмена в выпусках на канале «Навальный Live». Общая сумма требований составила 77 млн руб.
Ранее, в конце октября, Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, юриста ФБК Любови Соболь и самого фонда почти 88 млн руб. по иску ООО «Московский школьник». Поводом для иска стала публикация, в которой говорилось, что компания поставляла некачественное питание в столичные школы и детские сады. ФБК утверждал, что «Московский школьник» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, однако в самой компании эту информацию опровергли. Позже предприятие Пригожина «Конкорд», которое в данном судебном разбирательстве выступает как третье лицо, пояснило, что предприниматель выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».
На данный момент Навальный находится в СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области. 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) изменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. Во ФСИН пояснили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления в августе 2020 г. Сам Навальный это опроверг.