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Верховный суд одобрил взыскание 88 млн рублей с Навального, Соболь и ФБК

Ведомости

Верховный суд России отказался пересматривать решения трех нижестоящих инстанций о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов), его основателя Алексея Навального и юриста Любови Соболь 88 млн руб. убытков в виде упущенной выгоды и компенсации репутационного вреда по иску компании «Московский школьник».

«Отказать некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», Навальному Алексею Анатольевичу, Соболь Любови Эдуардовне в передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в определении суда.

Поводом к иску «Московского школьника» к ФБК, Навальному и Соболь стала публикация, в которой последняя заявила, что компания поставляла некачественное питание в столичные школы и детские сады. ФБК утверждал, что «Московский школьник» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, однако в самой компании эту информацию опровергли. Позже предприятие Пригожина «Конкорд», которое в данном судебном разбирательстве выступает как третье лицо, пояснило, что предприниматель выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».

В октябре 2019 г. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК 88 млн руб. — размер упущенной выгоды «Московского школьника» из-за разрыва контракта после сообщения фонда о поставке некачественной продукции. Навальный, Соболь и ФБК обжаловали это решение.

Ранее по теме: Связанная с Пригожиным компания отсудила 88 млн рублей у Навального, Соболь и ФБК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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