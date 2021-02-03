Верховный суд одобрил взыскание 88 млн рублей с Навального, Соболь и ФБК
Верховный суд России отказался пересматривать решения трех нижестоящих инстанций о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов), его основателя Алексея Навального и юриста Любови Соболь 88 млн руб. убытков в виде упущенной выгоды и компенсации репутационного вреда по иску компании «Московский школьник».
«Отказать некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», Навальному Алексею Анатольевичу, Соболь Любови Эдуардовне в передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в определении суда.
Поводом к иску «Московского школьника» к ФБК, Навальному и Соболь стала публикация, в которой последняя заявила, что компания поставляла некачественное питание в столичные школы и детские сады. ФБК утверждал, что «Московский школьник» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, однако в самой компании эту информацию опровергли. Позже предприятие Пригожина «Конкорд», которое в данном судебном разбирательстве выступает как третье лицо, пояснило, что предприниматель выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».
В октябре 2019 г. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК 88 млн руб. — размер упущенной выгоды «Московского школьника» из-за разрыва контракта после сообщения фонда о поставке некачественной продукции. Навальный, Соболь и ФБК обжаловали это решение.