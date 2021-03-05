Минпромторг опроверг информацию о закрытии рынка сельхозтехники для иностранцев

На онлайн-конференции «Федерации лизинга» 4 марта Цупрун заявил, что Минпромторг выступает за полный отказ от поставок иностранной сельхозтехники ее дилерам в России. «Наши производители готовы к тому, чтобы покрыть потребности рынка в полном объеме. И цель наша — я перед вами как есть говорю, не скрывая — чтобы у вас не было никаких договорных отношений с иностранными производителями, чтобы у нас каждая единица техники производилась в РФ. И, кстати, утильсбор повышается только на то, что в РФ освоено в полном объеме», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).