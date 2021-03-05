Минпромторг опроверг информацию о закрытии рынка сельхозтехники для иностранцев
Минпромторг не собирается закрывать рынок для иностранной спецтехники. Об этом «Ведомостям» сообщил замминистра промышленности и торговли Александр Морозов. Ранее замгендиректора департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения ведомства Валентин Цупрун заявил, что Минпромторг выступает за полный отказ от поставок иностранной сельхозтехники ее дилерам в России.
«Валентин Цупрун некорректно изложил позицию нашего ведомства. Наша цель — развитие и увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности отечественной и локализованной иностранной техники. При этом понятно, что всегда будут потребители, заинтересованные в приобретении конкретных моделей иностранной техники, на неё будет свой спрос и свой покупатель. И справедливо, чтобы такая возможность была», — сообщил Морозов через пресс-службу ведомства.
При этом он уточнил, что инструменты государственной поддержки аграриев при приобретении сельхозтехники прежде всего должны быть ориентированы на российскую продукцию — в том случае, если необходимая техника уже производится в России.
На онлайн-конференции «Федерации лизинга» 4 марта Цупрун заявил, что Минпромторг выступает за полный отказ от поставок иностранной сельхозтехники ее дилерам в России. «Наши производители готовы к тому, чтобы покрыть потребности рынка в полном объеме. И цель наша — я перед вами как есть говорю, не скрывая — чтобы у вас не было никаких договорных отношений с иностранными производителями, чтобы у нас каждая единица техники производилась в РФ. И, кстати, утильсбор повышается только на то, что в РФ освоено в полном объеме», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили, спец- и сельхозтехнику в 2021 г. Соответствующие проекты постановления правительства были опубликованы на портале нормативных правовых актов. Их обсуждение завершилось в начале февраля. Предлагается увеличить сбор на автомобили на 25%, на спецтехнику – в 2–4 раза. По подсчетам АЕБ, утильсбор на один асфальтоукладчик вырастет с 667 тыс. руб. сразу до 2,4 млн руб. Постановление пока не принято.
«Ведомости» писали, что в результате инициативы цены на иностранную спецтехнику вырастут. Такой прогноз давал глава комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ, гендиректор Volvo Construction Equipment в России и СНГ Андрей Комов. Комитет направил премьер-министру России Михаилу Мишустин предложение не повышать сбор.
На риски от повышения утильсбора жаловались в обращении премьеру и иностранные производители грузовиков — Volvo, Renault, DAF, Iveco, MAN и Scania. Они прогнозируют «очередной виток роста цен в стране по цепочке добавленной стоимости, в том числе на базовые продукты питания – подсолнечное масло, муку, сахар, макаронные изделия» (обращение есть у «Ведомостей»). Против повышения высказываются иностранные производители сельхозтехники. «Самый высокий коэффициент, согласно новой инициативе, приходится на энергонасыщенную технику, мощностью свыше 280 л. с., где ставку утилизационного сбора планируют поднять до 3 млн руб. на трактор. Несмотря на качественный и количественный рост отечественного машиностроения – а это на 2020 г. 60% рынка, – дефицит в сегменте мощных и высокоэффективных машин, которые выбираются под узкоспециализированные задачи, по-прежнему существует», – сообщал «Ведомостям» бизнес-директор по сельхозтехнике CNH Industrial Russia, которая производит тракторы и комбайны под брендом New Holland.