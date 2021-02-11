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Ценам на иностранную спецтехнику в России предрекли скачок

Доля российской техники на этом рынке составляет всего 15–25%
Анастасия Львова
По подсчетам АЕБ, утильсбор на один асфальтоукладчик вырастет с 667 000 руб. сразу до 2,392 млн руб. /Максим Стулов / Ведомости

Прогноз роста цен на спецтехнику 11 февраля дал на пресс-конференции глава комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ, гендиректор Volvo Construction Equipment в России и СНГ Андрей Комов. Комитет направил премьер-министру России предложение не повышать сбор. В пресс-службе правительства отказались подтвердить получение письма.

Обсуждение проекта постановления правительства, подготовленного Минпромторгом, о повышении утилизационного сбора на автомобили и спец- и сельхозтехнику завершилось в начале февраля. Сбор на автомобили планируется увеличить на 25%, на спецтехнику – в 2–4 раза. К примеру, по подсчетам АЕБ, утильсбор на один асфальтоукладчик вырастет с 667 000 руб. сразу до 2,392 млн руб. Постановление пока не принято.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных