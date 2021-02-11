Ценам на иностранную спецтехнику в России предрекли скачок

Ценам на иностранную спецтехнику в России предрекли скачокДоля российской техники на этом рынке составляет всего 15–25%
Прогноз роста цен на спецтехнику 11 февраля дал на пресс-конференции глава комитета производителей дорожно-строительной и спецтехники АЕБ, гендиректор Volvo Construction Equipment в России и СНГ Андрей Комов. Комитет направил премьер-министру России предложение не повышать сбор. В пресс-службе правительства отказались подтвердить получение письма.
Обсуждение проекта постановления правительства, подготовленного Минпромторгом, о повышении утилизационного сбора на автомобили и спец- и сельхозтехнику завершилось в начале февраля. Сбор на автомобили планируется увеличить на 25%, на спецтехнику – в 2–4 раза. К примеру, по подсчетам АЕБ, утильсбор на один асфальтоукладчик вырастет с 667 000 руб. сразу до 2,392 млн руб. Постановление пока не принято.