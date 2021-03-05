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«Аэрофлот» с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%

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«Аэрофлот» с 10 марта повышает топливный сбор на 10% на внутренние рейсы, подтвердили в пресс-службе компании.

«Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы Аэрофлота и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса Эконом увеличение составит 150 руб. за сегмент», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с мая 2020 по январь 2021 г. средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%. 

«Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ, ранее, весной 2020 года, он был существенно снижен», — пояснили в компании.

Ранее издание Forbes сообщило, что Аэрофлот» поднимет стоимость топливного сбора с 10 марта у всех перевозчиков группы («Россия», «Аэрофлот» и «Аврора»), кроме лоукостера «Победа».

Ранее по теме: «Аэрофлот» со 2 апреля открывает рейсы на Сейшелы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных