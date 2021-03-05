«Аэрофлот» с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%
«Аэрофлот» с 10 марта повышает топливный сбор на 10% на внутренние рейсы, подтвердили в пресс-службе компании.
«Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы Аэрофлота и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса Эконом увеличение составит 150 руб. за сегмент», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что с мая 2020 по январь 2021 г. средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%.
«Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ, ранее, весной 2020 года, он был существенно снижен», — пояснили в компании.