«Аэрофлот» с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%

«Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы Аэрофлота и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса Эконом увеличение составит 150 руб. за сегмент», — сообщили в пресс-службе.