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Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград для испытаний

Ведомости

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», предназначенное для строительства газопровода «Северный поток — 2», прибыло в Калининград для испытаний,  следует из данных системы позиционирования судов MarineTraffic.

В Калиниграде судно пройдет ходовые и предэксплуатационные испытания. «Академик Черский», по данным сервиса, идет в российский порт из немецкого Висмара.

Ранее сообщалось, что работы по достройке «Северного потока-2» будут вестись вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода, и для этого к трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский». Когда именно приступит к работе второй трубоукладчик, не сообщалось.

Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сегодня под российским флагом ходит два специализированных трубоукладочных судна, способных достроить «Северный поток-2», – «Фортуна» и «Академик Черский».

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». Планируется, что газопровод будет достроен к сентябрю текущего года.

Ранее по теме: Строительство «Северного потока — 2» продлили до сентября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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