Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград для испытаний
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», предназначенное для строительства газопровода «Северный поток — 2», прибыло в Калининград для испытаний, следует из данных системы позиционирования судов MarineTraffic.
В Калиниграде судно пройдет ходовые и предэксплуатационные испытания. «Академик Черский», по данным сервиса, идет в российский порт из немецкого Висмара.
Ранее сообщалось, что работы по достройке «Северного потока-2» будут вестись вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода, и для этого к трубоукладчику «Фортуна» присоединится судно «Академик Черский». Когда именно приступит к работе второй трубоукладчик, не сообщалось.
Строительство газопровода остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. Сегодня под российским флагом ходит два специализированных трубоукладочных судна, способных достроить «Северный поток-2», – «Фортуна» и «Академик Черский».
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 AG — принадлежит «Газпрому». Планируется, что газопровод будет достроен к сентябрю текущего года.