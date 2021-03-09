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Основатель Zoom раздал 40% своих акций на сумму $6 млрд

Ведомости

Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань подарил двум неназванным получателям порядка 40% собственных акций компании на общую сумму примерно $6 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сведения, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на прошлой неделе.

По информации газеты, до этих сделок Юань был самым крупным акционером Zoom с долей 15% компании и 40% голосов. Теперь же, согласно оценке InsiderScore, последний показатель сократился до 27%.

Юань перевел двум получателям совокупно 18 млн акций в равном количестве из двух трастовых фондов, совладельцами которых являются он и его супруга. Лица, получившие такие подарки, как отмечает газета, не установлены. «Распределение было произведено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его жены и соответствует типичной практике планирования недвижимости Юаней», — цитирует издание пресс-секретаря Zoom.

Акции Zoom стали расти в цене после публикации отчетности компании. Годовая выручка сервиса составила $2,651 млрд после $622,7 млн за предыдущий год.

В день публикации отчетности на открытии торгов 1 марта цена одной бумаги Zoom составляла $388,66. 3 марта она достигла $409,66, а затем стала снижаться. На закрытии торгов 8 марта стоимость одной акции составила $310,93, следует из данных NASDAQ.

Ранее по теме: Акции Zoom подорожали на 10% после публикации отчетности компании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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