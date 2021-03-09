Основатель Zoom раздал 40% своих акций на сумму $6 млрд
Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань подарил двум неназванным получателям порядка 40% собственных акций компании на общую сумму примерно $6 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на сведения, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на прошлой неделе.
По информации газеты, до этих сделок Юань был самым крупным акционером Zoom с долей 15% компании и 40% голосов. Теперь же, согласно оценке InsiderScore, последний показатель сократился до 27%.
Юань перевел двум получателям совокупно 18 млн акций в равном количестве из двух трастовых фондов, совладельцами которых являются он и его супруга. Лица, получившие такие подарки, как отмечает газета, не установлены. «Распределение было произведено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его жены и соответствует типичной практике планирования недвижимости Юаней», — цитирует издание пресс-секретаря Zoom.
Акции Zoom стали расти в цене после публикации отчетности компании. Годовая выручка сервиса составила $2,651 млрд после $622,7 млн за предыдущий год.
В день публикации отчетности на открытии торгов 1 марта цена одной бумаги Zoom составляла $388,66. 3 марта она достигла $409,66, а затем стала снижаться. На закрытии торгов 8 марта стоимость одной акции составила $310,93, следует из данных NASDAQ.