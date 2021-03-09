Основатель Zoom раздал 40% своих акций на сумму $6 млрд

Юань перевел двум получателям совокупно 18 млн акций в равном количестве из двух трастовых фондов, совладельцами которых являются он и его супруга. Лица, получившие такие подарки, как отмечает газета, не установлены. «Распределение было произведено в соответствии с условиями трастов Эрика Юаня и его жены и соответствует типичной практике планирования недвижимости Юаней», — цитирует издание пресс-секретаря Zoom.