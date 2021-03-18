Росрыболовство опровергло сообщения о возможном сокращении добычи сардины

«На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой», — говорится в сообщении. Рыбопромышленники, которые, по данным ведомства, владеют «незаходными» судами, были уведомлены о готовящемся постановлении о «растаможке» судов задолго до его вступления в силу. По мнению Росрыболовства, у них было достаточно времени на подготовку.