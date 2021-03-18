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Росрыболовство опровергло сообщения о возможном сокращении добычи сардины

Ведомости

Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет, сообщили в Росрыболовстве.

Ранее РБК сообщил, что рыбопромышленники заявили о риске сбоев в добыче самой лешевой рыбы — сардины иваси – и роста отпускных цен на часть рыбной продукции. По мнению гендиректора компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова, сбои в промысле сардины могут возникнуть из-за вступления в силу 1 января 2022 года нового требования по таможенному декларированию судов. Промышленники попросили перенести срок вступления документа в силу на 1 января 2024 года.

«На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой», — говорится в сообщении. Рыбопромышленники, которые, по данным ведомства, владеют «незаходными» судами, были уведомлены о готовящемся постановлении о «растаможке» судов задолго до его вступления в силу. По мнению Росрыболовства, у них было достаточно времени на подготовку.

Ранее по теме: РБК узнал о возможных сбоях в добыче самой дешевой в России рыбы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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