Росрыболовство опровергло сообщения о возможном сокращении добычи сардины
Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет, сообщили в Росрыболовстве.
Ранее РБК сообщил, что рыбопромышленники заявили о риске сбоев в добыче самой лешевой рыбы — сардины иваси – и роста отпускных цен на часть рыбной продукции. По мнению гендиректора компаний «Тралфлот» и «Софко» Владимира Рекасова, сбои в промысле сардины могут возникнуть из-за вступления в силу 1 января 2022 года нового требования по таможенному декларированию судов. Промышленники попросили перенести срок вступления документа в силу на 1 января 2024 года.
«На организацию зимне-весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой», — говорится в сообщении. Рыбопромышленники, которые, по данным ведомства, владеют «незаходными» судами, были уведомлены о готовящемся постановлении о «растаможке» судов задолго до его вступления в силу. По мнению Росрыболовства, у них было достаточно времени на подготовку.