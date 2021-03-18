Сеть Metro усилила контроль после сообщения об угрозе отравления продуктов
Ритейлер Metro Cash & Carry усилил контроль за распределительными и торговыми центрами после сообщений об угрозе отравления продуктов, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
«Компания серьезно подходит к любым сообщениям, напрямую касающимся нашей деятельности. Metro заботится о безопасности своих клиентов и сотрудников и делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, включая сотрудничество с компетентными органами. Metro усилила контроль во всех торговых и распределительных центрах»,— сообщили в компании.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что три торговых центра Metro в Москве получили на электронную почту письма с угрозами. Анонимный отправитель потребовал перевести ему 5 млн руб. на криптокошелек, в противном случае он пообещал отравить продукты в магазинах сети.
Как следует из письма, отправитель потребовал перевести ему деньги до 12:00 18 марта.