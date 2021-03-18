Сеть Metro усилила контроль после сообщения об угрозе отравления продуктов

«Компания серьезно подходит к любым сообщениям, напрямую касающимся нашей деятельности. Metro заботится о безопасности своих клиентов и сотрудников и делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, включая сотрудничество с компетентными органами. Metro усилила контроль во всех торговых и распределительных центрах»,— сообщили в компании.