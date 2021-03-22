«Магнит» может выйти на рынок товаров для ремонта

Это уже не первый опыт «Магнита" с магазинами различных форматов. Последним стал формат магазинов-киосков, который сеть начала тестировать в январе. Первый магазин подобного формата открылся на территории головного офиса «Магнита» в Краснодаре, его площадь — 18 кв.м., в ассортименте всего 650 наименований товаров. Помимо открытого уже «Киоска мини» компания планирует пилотировать и более крупный формат киосков, а также брендированные вендинговые аппараты, отмечается в сообщении.