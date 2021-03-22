«Магнит» может выйти на рынок товаров для ремонта
Собеседник газеты не привел деталей планов выхода в сегмент товаров для дома и ремонта, а в самом «Магните» заявили, что интересуются различными нишами на розничном рынке и «не исключают» в будущем эксперименты с новыми форматами, не уточнив подробностей. Новый товарный знак «Магнит Мастер» включает символ молотка, рисунок выполнен в корпоративном стиле «Магнита», по аналогии с «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека».
Эксперты, опрошенные газетой, считают логичным шагом создание «Магнитом» магазинов в этом сегменте российского рынка, оцениваемом по итогам 2020 г. в 1,7 трлн руб. Кроме того, собеседники указывают на отсутствие на рынке востребованного продукта, который бы сочетал форматы Leroy Merlin и «Мосхозторга».
Это уже не первый опыт «Магнита" с магазинами различных форматов. Последним стал формат магазинов-киосков, который сеть начала тестировать в январе. Первый магазин подобного формата открылся на территории головного офиса «Магнита» в Краснодаре, его площадь — 18 кв.м., в ассортименте всего 650 наименований товаров. Помимо открытого уже «Киоска мини» компания планирует пилотировать и более крупный формат киосков, а также брендированные вендинговые аппараты, отмечается в сообщении.
На конец 2020 г. «Магнит» управлял 21,5 тыс. магазинов в России, включая 14,9 тыс. объектов в формате «у дома». Выручка сети в 2020 году выросла на 13,5%, до 1,55 трлн руб., чистая прибыль — на 120,8%, до 37,78 млрд руб