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«Магнит» может выйти на рынок товаров для ремонта

Ведомости

Операционная компания сети «Магнит» «Тандер» подала в Роспатент несколько заявок на регистрацию товарных знаков «Магнит Мастер», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Сеть намерена открыть магазины товаров для дома и ремонта, подтвердил источник издания.

Собеседник газеты не привел деталей планов выхода в сегмент товаров для дома и ремонта, а в самом «Магните» заявили, что интересуются различными нишами на розничном рынке и «не исключают» в будущем эксперименты с новыми форматами, не уточнив подробностей. Новый товарный знак «Магнит Мастер» включает символ молотка, рисунок выполнен в корпоративном стиле «Магнита», по аналогии с «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека».

Эксперты, опрошенные газетой, считают логичным шагом создание «Магнитом» магазинов в этом сегменте российского рынка, оцениваемом по итогам 2020 г. в 1,7 трлн руб. Кроме того, собеседники указывают на отсутствие на рынке востребованного продукта, который бы сочетал форматы Leroy Merlin и «Мосхозторга».

Это уже не первый опыт «Магнита" с магазинами различных форматов. Последним стал формат магазинов-киосков, который сеть начала тестировать в январе. Первый магазин подобного формата открылся на территории головного офиса «Магнита» в Краснодаре, его площадь — 18 кв.м., в ассортименте всего 650 наименований товаров. Помимо открытого уже «Киоска мини» компания планирует пилотировать и более крупный формат киосков, а также брендированные вендинговые аппараты, отмечается в сообщении. 

На конец 2020 г. «Магнит» управлял 21,5 тыс. магазинов в России, включая 14,9 тыс. объектов в формате «у дома». Выручка сети в 2020 году выросла на 13,5%, до 1,55 трлн руб., чистая прибыль — на 120,8%, до 37,78 млрд руб

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных