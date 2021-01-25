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В продуктовом ритейле растет запрос на малые форматы

Время больших супермаркетов с особенным ассортиментом прошло
Андрей Стась
Продуктовая розница старается приблизиться к месту нахождения клиента /Максим Стулов / Ведомости

Основной новый покупательский «карантинный» запрос – еще более низкие цены, расположение магазинов в шаговой доступности и покупки продуктов питания онлайн. Во многом поэтому именно продуктовые магазины малых форматов оказались более жизнеспособными, в то время как гипермаркеты пострадали сильнее других.

Розница по-разному отвечает на вызовы. Еще в прошлом году X5 Retail объявила о запуске жестких дискаунтеров под брендом «Чижик», открыв пилотные магазины в Московской области. Тогда «Ведомости» писали, что основными вопросами к этому проекту являются границы возможностей по снижению закупочных цен у поставщиков, отсутствие развитой инфраструктуры производства собственных торговых марок (СТМ) в стране и дефицит торговых площадей соответствующего размера и качества по приемлемой ставке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных