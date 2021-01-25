В продуктовом ритейле растет запрос на малые форматы

Розница по-разному отвечает на вызовы. Еще в прошлом году X5 Retail объявила о запуске жестких дискаунтеров под брендом «Чижик», открыв пилотные магазины в Московской области. Тогда «Ведомости» писали, что основными вопросами к этому проекту являются границы возможностей по снижению закупочных цен у поставщиков, отсутствие развитой инфраструктуры производства собственных торговых марок (СТМ) в стране и дефицит торговых площадей соответствующего размера и качества по приемлемой ставке.