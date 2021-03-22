Минпромторг пока не ожидает роста цен на одежду из хлопка

«Если смотреть на состав одежды, то в основном на рынке представлена продукция, которая содержит не 100%-ный хлопок. Поэтому делать однозначные выводы о зеркальном удорожании всей одежды на треть в связи с удорожанием хлопка — некорректно», — сказали в министерстве. Там пояснили, что в случае подорожания импортного хлопка в отношении изделий с высоким содержанием этого сырья стоит говорить «лишь о возможных рисках». В министерстве также отметили, что ритейлеры заинтересованы демпфировать цены, чтобы не потерять клиентов и объемы продаж.