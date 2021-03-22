Минпромторг пока не ожидает роста цен на одежду из хлопка
Минпромторг пока не ожидает роста цен на одежду из хлопка в России, несмотря на риски, связанные с подорожанием сырья, заявили агентству ТАСС в министерстве, отметив, что представленная на рынке продукция состоит не на 100% из хлопка, рост цен на который составил до 30-35% с начала этого года.
«Если смотреть на состав одежды, то в основном на рынке представлена продукция, которая содержит не 100%-ный хлопок. Поэтому делать однозначные выводы о зеркальном удорожании всей одежды на треть в связи с удорожанием хлопка — некорректно», — сказали в министерстве. Там пояснили, что в случае подорожания импортного хлопка в отношении изделий с высоким содержанием этого сырья стоит говорить «лишь о возможных рисках». В министерстве также отметили, что ритейлеры заинтересованы демпфировать цены, чтобы не потерять клиентов и объемы продаж.
Ранее о росте цен на одежду, обувь и аксессуары сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких fashion-ритейлеров. По данным издания, одной из причин является рост стоимости материалов, в частности, с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30–35%. У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда.