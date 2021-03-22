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Минпромторг пока не ожидает роста цен на одежду из хлопка

Ведомости

Минпромторг пока не ожидает роста цен на одежду из хлопка в России, несмотря на риски, связанные с подорожанием сырья, заявили агентству ТАСС в министерстве, отметив, что представленная на рынке продукция состоит не на 100% из хлопка, рост цен на который составил до 30-35% с начала этого года.

«Если смотреть на состав одежды, то в основном на рынке представлена продукция, которая содержит не 100%-ный хлопок. Поэтому делать однозначные выводы о зеркальном удорожании всей одежды на треть в связи с удорожанием хлопка — некорректно», — сказали в министерстве. Там пояснили, что в случае подорожания импортного хлопка в отношении изделий с высоким содержанием этого сырья стоит говорить «лишь о возможных рисках». В министерстве также отметили, что ритейлеры заинтересованы демпфировать цены, чтобы не потерять клиентов и объемы продаж.

Ранее о росте цен на одежду, обувь и аксессуары сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на нескольких fashion-ритейлеров. По данным издания, одной из причин является рост стоимости материалов, в частности, с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30–35%. У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о возможном подорожании одежды и обуви в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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