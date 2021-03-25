Bloomberg узнал о резком росте поставок российской нефти в США

Объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в США значительно выросли в 2020 г. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, в течение нескольких лет объемы российской нефти и нефтепродуктов в структуре американского импорта составляли менее 0,5%. В 2020 г. Этот объем вырос до рекордных 7%, отмечает издание.