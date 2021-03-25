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Bloomberg узнал о резком росте поставок российской нефти в США

Ведомости

Объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в США значительно выросли в 2020 г. Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, в течение нескольких лет объемы российской нефти и нефтепродуктов в структуре американского импорта составляли менее 0,5%. В 2020 г. Этот объем вырос до рекордных 7%, отмечает издание. 

За первую половину 2020 г. экспорт нефтепродуктов из России в США достиг максимума за 16 лет, составив 9,1 млн т в натуральном выражении. Среднесуточная поставка российской нефти и нефтепродуктов в США в 2020 г. составила 538 тыс. баррелей — это больше, чем объемы поставок Саудовской Аравии, которые составили 522 тыс. баррелей в сутки.

Как пишет агентство, основным продуктом, поставляемым Россией в США является мазут. Страна его использует для поддержания работы установок по производству бензина. Крупнейшими импортерами в прошлом году стали компании Valero и Exxon (55 и 50 млн баррелей соответственно). Две эти компании обеспечили около 50% импорта российской нефти. 

Такой рост поставок может быть связан с американскими санкциями в отношении Венесуэлы и режима Николаса Мадуро, уточняет Bloomberg. США ввели санкции против Мадуро, нефтяной госкомпании PDSVA, а также нефтяных танкеров. Также американские власти ввели запрет на деловые отношения нефтяных компаний США с венесуэльскими компаниями.  Второй причиной роста поставок является сокращение добычи входящими в ОПЕК страны. Объемы импортируемой нефти в США Саудовской Аравией упали до уровня 1985 г., уточняет издание. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных