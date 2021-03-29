«Сбер» подписал соглашение о покупке 85% доли в goods.ru
«Сбер», группа «М.Видео-Эльдорадо», а также основатель и совладелец маркетплейса goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о приобретении «Сбером» 85% доли в goods.ru, сообщает пресс-служба банка.
Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года.
«По условиям сделки Сбер приобретает часть долей goods.ru, принадлежащих Группе «М.Видео-Эльдорадо», а также инвестирует в дальнейшее развитие компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»). В результате доля Сбера в капитале goods.ru составит 85%, 10% сохраняет за собой Группа «М.Видео-Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован», — говорится в сообщении.
Маркетплейс, как отмечает «Сбер», станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой. Уже сейчас на ней представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров.