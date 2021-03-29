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«Сбер» подписал соглашение о покупке 85% доли в goods.ru

Ведомости

«Сбер», группа «М.Видео-Эльдорадо», а также основатель и совладелец маркетплейса goods.ru Александр Тынкован подписали соглашение о приобретении «Сбером» 85% доли в goods.ru, сообщает пресс-служба банка.

Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года. 

«По условиям сделки Сбер приобретает часть долей goods.ru, принадлежащих Группе «М.Видео-Эльдорадо», а также инвестирует в дальнейшее развитие компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»). В результате доля Сбера в капитале goods.ru составит 85%, 10% сохраняет за собой Группа «М.Видео-Эльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован», — говорится в сообщении.

Маркетплейс, как отмечает «Сбер», станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой. Уже сейчас на ней представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных