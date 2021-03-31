«Яндекс» впервые за 13 лет обновил логотип

По словам дизайн-директора «Яндекс.Поиска» Геннадия Лохтина, предыдущий логотип компании был создан почти тринадцать лет назад. «Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили»,- сообщил Лохтин. По его словам, новая айдентика «отражает суть современного "Яндекса" и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из "Лавки"».