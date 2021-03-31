«Яндекс» впервые за 13 лет обновил логотип
Новую айдентику разработали дизайнеры «Яндекса» совместно с Ильей Рудерманом. Также они разработали шрифт Yandex Sans, который будет использоваться в логотипах сервисов компании. Обновленный значок будет использоваться на сумках курьеров, машинах такси и в поисковой системе «Яндекса». Компания также поменяла оформление поисковой строки, она больше не повторяет форму стрелки.
По словам дизайн-директора «Яндекс.Поиска» Геннадия Лохтина, предыдущий логотип компании был создан почти тринадцать лет назад. «Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили»,- сообщил Лохтин. По его словам, новая айдентика «отражает суть современного "Яндекса" и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из "Лавки"».