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«Яндекс» впервые за 13 лет обновил логотип

Ведомости

Компания «Яндекс» изменила логотип и добавила новый знак в свою айдентику — белую букву «Я» в красном круге. В логотипе компании теперь используется новый шрифт, говорится в сообщении «Яндекса». Предыдущий был разработан студией Артемия Лебедева.

Новую айдентику разработали дизайнеры «Яндекса» совместно с Ильей Рудерманом. Также они разработали шрифт Yandex Sans, который будет использоваться в логотипах сервисов компании. Обновленный значок будет использоваться на сумках курьеров, машинах такси и в поисковой системе «Яндекса». Компания также поменяла оформление поисковой строки, она больше не повторяет форму стрелки.

По словам дизайн-директора «Яндекс.Поиска» Геннадия Лохтина, предыдущий логотип компании был создан почти тринадцать лет назад. «Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили»,- сообщил Лохтин. По его словам, новая айдентика «отражает суть современного "Яндекса" и хорошо выглядит на самых разных поверхностях, от экрана смартфона до пакета с продуктами из "Лавки"».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных