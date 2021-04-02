Агрегаторы сообщили о росте цен на авиабилеты на 15-120%
Стоимость авиабилетов с вылетом в апреле-июне выросла на 15-120% по сравнению с 2019 г., сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.
По данным сервисов по поиску авиабилетов, больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные челны – на 121%, в Томск – на 91%, Нижнекамск – на 88%, Чебоксары – на 46%. На треть выросла цена билетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар. Более чем на 15% подорожали билеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
Стоимость билетов из Сочи в Пермь выросла на 58%, из Новосибирска в Нижневартовск – на 41%.
В «Туту.ру» отметили, что подешевели более чем на 30% билеты из Санкт-Петербурга в Новосибирск, Архангельск, Астрахань, Сыктывкар, Самару, Воронеж, Челябинск, Саратов и Пермь. Также упала цена на авиабилеты из Москвы в Ижевск, Ставрополь, Оренбург, Орск и Горно-Алтайск.
По мнению представителей компаний, цены на авиабилеты растут из-за роста спроса на поездки по России. Представитель Минтранса заявил изданию, что министерство не знакомо с методикой оценки агрегаторами цен на билеты, поэтому не может прокомментировать подорожание билетов. Он добавил, что увеличение провозных емкостей, которые авиакомпании готовы предложить на второй квартал этого года, положительно скажется на доступности минимальных тарифов для россиян.