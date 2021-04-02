Агрегаторы сообщили о росте цен на авиабилеты на 15-120%

По данным сервисов по поиску авиабилетов, больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные челны – на 121%, в Томск – на 91%, Нижнекамск – на 88%, Чебоксары – на 46%. На треть выросла цена билетов из Москвы в Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Ульяновск, Краснодар, Якутск и Сыктывкар. Более чем на 15% подорожали билеты из Москвы в Сочи, Калининград, Казань, Иркутск, Сургут, Волгоград, Симферополь, из Сочи в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.