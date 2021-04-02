Глава ВТБ рассказал о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесе

«Первый принцип – это мужик сказал, мужик сделал. Я считаю, что если ты что-то сказал, если ты что-то обещал, если ты заключил какую-то сделку даже на словах, ты должен об этом помнить. Если ты не уверен, не говори слово "да". Второе – всегда доводить дело до конца, начатое никогда не бросать. И третье – я всегда говорю своим подчиненным, коллегам, что вы всегда попробуйте взглянуть на эту проблему глазами другой стороны», — сказал Костин.