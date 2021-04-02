Глава ВТБ рассказал о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесе
Глава ВТБ Андрей Костин, выступая перед студентами на конференции «Менеджмент будущего» Высшей школы менеджмента СПбГУ, назвал три главных принципа ведения бизнеса.
«Первый принцип – это мужик сказал, мужик сделал. Я считаю, что если ты что-то сказал, если ты что-то обещал, если ты заключил какую-то сделку даже на словах, ты должен об этом помнить. Если ты не уверен, не говори слово "да". Второе – всегда доводить дело до конца, начатое никогда не бросать. И третье – я всегда говорю своим подчиненным, коллегам, что вы всегда попробуйте взглянуть на эту проблему глазами другой стороны», — сказал Костин.
Третий принцип, по его словам, это всегда понимать мотивацию того или иного решения или той или иной просьбы и быть союзниками — он является главным принципом, который «делает банк весомым и поворачивает его к клиентам».
Костин также рассказал о происходящих изменениях в банковском секторе. По его словам, здесь изменения, возможно, происходят быстрее, чем в отраслях экономики. Это связано с людьми и их поведенческими изменениями, отметил глава ВТБ. «Оказалось, что цифровые продукты очень востребованы. И сегодня более половины клиентов ВТБ пользуются цифровыми каналами обслуживания», — пояснил он.
Среди причин, почему банковский спектр развивается быстрее, Костин также назвал количество затрат на развитие крупных банков. «Я считаю, что только те сегодня финансовые структуры, которые в состоянии вкладывать большие средства в развитие цифровых каналов, цифровых способов финансирования, только они и выживут в перспективе», — подчеркнул он.
Ранее Костин сообщил, что ВТБ к концу 2022 г. планирует увеличить число своих так называемых цифровых сотрудников с сегодняшних 30 до 300.