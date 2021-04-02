Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Глава ВТБ рассказал о правиле «мужик сказал, мужик сделал» в бизнесе

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин, выступая перед студентами на конференции «Менеджмент будущего» Высшей школы менеджмента СПбГУ, назвал три главных принципа ведения бизнеса.

«Первый принцип – это мужик сказал, мужик сделал. Я считаю, что если ты что-то сказал, если ты что-то обещал, если ты заключил какую-то сделку даже на словах, ты должен об этом помнить. Если ты не уверен, не говори слово "да". Второе – всегда доводить дело до конца, начатое никогда не бросать. И третье – я всегда говорю своим подчиненным, коллегам, что вы всегда попробуйте взглянуть на эту проблему глазами другой стороны», — сказал Костин.

Третий принцип, по его словам, это всегда понимать мотивацию того или иного решения или той или иной просьбы и быть союзниками — он является главным принципом, который «делает банк весомым и поворачивает его к клиентам».

Костин также рассказал о происходящих изменениях в банковском секторе. По его словам, здесь изменения, возможно, происходят быстрее, чем в отраслях экономики. Это связано с людьми и их поведенческими изменениями, отметил глава ВТБ. «Оказалось, что цифровые продукты очень востребованы. И сегодня более половины клиентов ВТБ пользуются цифровыми каналами обслуживания», — пояснил он.

Среди причин, почему банковский спектр развивается быстрее, Костин также назвал количество затрат на развитие крупных банков. «Я считаю, что только те сегодня финансовые структуры, которые в состоянии вкладывать большие средства в развитие цифровых каналов, цифровых способов финансирования, только они и выживут в перспективе», — подчеркнул он.

Ранее Костин сообщил, что ВТБ к концу 2022 г. планирует увеличить число своих так называемых цифровых сотрудников с сегодняшних 30 до 300.

Ранее по теме: ВТБ в десять раз увеличит число своих цифровых сотрудников

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных