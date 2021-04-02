ВТБ в десять раз увеличит число своих цифровых сотрудников
ВТБ к концу 2022 г. планирует увеличить число своих так называемых цифровых сотрудников с сегодняшних 30 до 300, сообщил президент — председатель правления банка Андрей Костин в ходе открытого диалога «Банкинг будущего: роботы или люди?!» в рамках конференции на базе ВШМ СПбГУ.
Цифровой сотрудник — это программное обеспечение, которое моделирует и имитирует человеческие должности, выполняя функции людей с помощью автоматизации и искусственного интеллекта.
«Мы сегодня считали, что у нас примерно 30 цифровых сотрудников, но планируем, что к концу следующего года их будет 300. Они сегодня уже охватывают около 20 бизнес-процессов. Это рассмотрение обращений клиентов, выплаты по ним, подготовка отчетности — огромная, рутинная работа», — заявил глава кредитной организации.
Костин отметил, что искусственный интеллект, несмотря ни на что, должен быть подчинен человеку. По его словам, доверять роботам принятие каких-либо финальных решений опасно, поэтому сейчас проблемы разделения труда между ними и людьми нет.
Человек, по словам Костина, даже при развитии цифровых технологий незаменим. Он вспомнил слова президента России Владимира Путина, заявившего в декабре прошлого года, что у искусственного интеллекта нет сердца, души, чувства сострадания и совести.
Технологические изменения, возможно, происходят в банковском секторе быстрее, чем в других отраслях экономики. Это, по мнению Костина, обусловлено востребованностью цифровых банковских продуктов и большими объемами финансирования этой области. Глава ВТБ выразил мнение, что в будущем «выживут» только те финансовые структуры, которые вкладывают значительные средства в развитие цифровых каналов и способов финансирования.