ВТБ в десять раз увеличит число своих цифровых сотрудников

«Мы сегодня считали, что у нас примерно 30 цифровых сотрудников, но планируем, что к концу следующего года их будет 300. Они сегодня уже охватывают около 20 бизнес-процессов. Это рассмотрение обращений клиентов, выплаты по ним, подготовка отчетности — огромная, рутинная работа», — заявил глава кредитной организации.