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ВТБ в десять раз увеличит число своих цифровых сотрудников

Ведомости

ВТБ к концу 2022 г. планирует увеличить число своих так называемых цифровых сотрудников с сегодняшних 30 до 300, сообщил президент — председатель правления банка Андрей Костин в ходе открытого диалога «Банкинг будущего: роботы или люди?!» в рамках конференции на базе ВШМ СПбГУ.

Цифровой сотрудник — это программное обеспечение, которое моделирует и имитирует человеческие должности, выполняя функции людей с помощью автоматизации и искусственного интеллекта.

«Мы сегодня считали, что у нас примерно 30 цифровых сотрудников, но планируем, что к концу следующего года их будет 300. Они сегодня уже охватывают около 20 бизнес-процессов. Это рассмотрение обращений клиентов, выплаты по ним, подготовка отчетности — огромная, рутинная работа», — заявил глава кредитной организации.

Костин отметил, что искусственный интеллект, несмотря ни на что, должен быть подчинен человеку. По его словам, доверять роботам принятие каких-либо финальных решений опасно, поэтому сейчас проблемы разделения труда между ними и людьми нет.

Человек, по словам Костина, даже при развитии цифровых технологий незаменим. Он вспомнил слова президента России Владимира Путина, заявившего в декабре прошлого года, что у искусственного интеллекта нет сердца, души, чувства сострадания и совести.

Технологические изменения, возможно, происходят в банковском секторе быстрее, чем в других отраслях экономики. Это, по мнению Костина, обусловлено востребованностью цифровых банковских продуктов и большими объемами финансирования этой области. Глава ВТБ выразил мнение, что в будущем «выживут» только те финансовые структуры, которые вкладывают значительные средства в развитие цифровых каналов и способов финансирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных