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Путин оценил роль искусственного интеллекта в войнах будущего

Ведомости

Вооружение и техника с элементами искусственного интеллекта будут во многом определять итоги боевых действий в будущем, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Его речь опубликована на сайте Кремля.

Путин поручил более активно осваивать такое оружие в ходе боевой учебы. Это касается, в частности, роботизированных комплексов, беспилотных летательных аппаратов и автоматизированных систем управления. 

«Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений, и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя», — сказал президент.

По словам Путина, к середине декабря этого года доля современных образцов вооружений и техники в российских войсках и силах общего назначения превысила 70%. Планируется, что к 2024 г. этот показатель достигнет 75,9%. В ядерных силах показатель сейчас составляет порядка 86%, а в следующем году должен быть 88,3%, сказал глава государства.

Путин также поручил поддерживать высокий уровень боеготовности ядерных сил России и развивать все составляющие ядерной «триады». Он подчеркнул, что подходы страны в данной сфере «носят сугубо оборонительный характер» и направлены на обеспечение безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных