Путин оценил роль искусственного интеллекта в войнах будущего

По словам Путина, к середине декабря этого года доля современных образцов вооружений и техники в российских войсках и силах общего назначения превысила 70%. Планируется, что к 2024 г. этот показатель достигнет 75,9%. В ядерных силах показатель сейчас составляет порядка 86%, а в следующем году должен быть 88,3%, сказал глава государства.