Путин оценил роль искусственного интеллекта в войнах будущего
Вооружение и техника с элементами искусственного интеллекта будут во многом определять итоги боевых действий в будущем, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Его речь опубликована на сайте Кремля.
Путин поручил более активно осваивать такое оружие в ходе боевой учебы. Это касается, в частности, роботизированных комплексов, беспилотных летательных аппаратов и автоматизированных систем управления.
«Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений, и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя», — сказал президент.
По словам Путина, к середине декабря этого года доля современных образцов вооружений и техники в российских войсках и силах общего назначения превысила 70%. Планируется, что к 2024 г. этот показатель достигнет 75,9%. В ядерных силах показатель сейчас составляет порядка 86%, а в следующем году должен быть 88,3%, сказал глава государства.
Путин также поручил поддерживать высокий уровень боеготовности ядерных сил России и развивать все составляющие ядерной «триады». Он подчеркнул, что подходы страны в данной сфере «носят сугубо оборонительный характер» и направлены на обеспечение безопасности.