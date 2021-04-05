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LG прекратит производство смартфонов

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Южнокорейская компания LG Electronics Inc. заявила, что прекратит выпуск мобильных телефонов после многих лет работы в убыток на фоне усиления конкуренции на рынке, сообщило агентство Yonhap. В LG сообщили, что подразделение мобильной связи прекратит производство телефонов с 31 июля.

Компания прекратит производство и продажу телефонов 31 июля 2021 г. Мобильный бизнес LG находится в минусе со второго квартала 2015 г. Накопленные операционные убытки в прошлом году составили $4,4 млрд. По данным компании, прекращение производства телефонов приведет к снижению выручки в краткосрочной перспективе, но в итоге улучшит финансовое состояние компании и эффективность управления.

По мнению аналитиков, операционная прибыль LG может вырасти на 1 трлн вон ($887 млн) в этом году, если она прекратит выпускать мобильные телефоны. Источники издания в отрасли говорят, что LG вела переговоры о продаже бизнеса по производству телефонов с с Vingroup из Вьетнама и Volkswagen из Германии.

В декабре Reuters писал, что LG рассматривала возможность передать производство в первую очередь недоргих моделей смартфонов на аутсорс. Тогда же компания упразднила некоторые исследовательские и производственные должности, чтобы направить больше ресурсов на разработку смартфонов премиум-класса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных