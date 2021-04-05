LG прекратит производство смартфонов
Южнокорейская компания LG Electronics Inc. заявила, что прекратит выпуск мобильных телефонов после многих лет работы в убыток на фоне усиления конкуренции на рынке, сообщило агентство Yonhap. В LG сообщили, что подразделение мобильной связи прекратит производство телефонов с 31 июля.
Компания прекратит производство и продажу телефонов 31 июля 2021 г. Мобильный бизнес LG находится в минусе со второго квартала 2015 г. Накопленные операционные убытки в прошлом году составили $4,4 млрд. По данным компании, прекращение производства телефонов приведет к снижению выручки в краткосрочной перспективе, но в итоге улучшит финансовое состояние компании и эффективность управления.
По мнению аналитиков, операционная прибыль LG может вырасти на 1 трлн вон ($887 млн) в этом году, если она прекратит выпускать мобильные телефоны. Источники издания в отрасли говорят, что LG вела переговоры о продаже бизнеса по производству телефонов с с Vingroup из Вьетнама и Volkswagen из Германии.
В декабре Reuters писал, что LG рассматривала возможность передать производство в первую очередь недоргих моделей смартфонов на аутсорс. Тогда же компания упразднила некоторые исследовательские и производственные должности, чтобы направить больше ресурсов на разработку смартфонов премиум-класса.