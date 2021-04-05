LG прекратит производство смартфонов

По мнению аналитиков, операционная прибыль LG может вырасти на 1 трлн вон ($887 млн) в этом году, если она прекратит выпускать мобильные телефоны. Источники издания в отрасли говорят, что LG вела переговоры о продаже бизнеса по производству телефонов с с Vingroup из Вьетнама и Volkswagen из Германии.