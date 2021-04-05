Двух совладельцев Merlion отпустили из СИЗО
Совладельцы крупного дистрибутора компьютерной техники Merlion Алексей Абрамов и Владислав Мангутов освобождены из следственного изолятора, сообщает РБК со ссылкой на заявление адвоката Георгия Поспелова. Он уточнил, что Абрамов и Мангутов были освобождены ввиду отсутствия законных оснований для содержания в СИЗО.
«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по городу Москве освобождены из-под стражи совладельцы компании Merlion Алексей Абрамов и Владислав Мангутов в связи с отсутствием законных оснований для содержания в СИЗО и избранием иной меры пресечения», — сообщил Поспелов.
Мангутова и Абрамова вместе с другим совладельцем Merlion – Олегом Карчевым и начальником службы безопасности Борисом Левиным в октябре 2020 г. задержали правоохранительные органы по подозрению в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко, а также умышленном уничтожении его имущества.
Как сообщал ранее «Коммерсантъ», согласно версии следствия, из-за денежного конфликта с собственниками Merlion Симоненко пытались сжечь в его загородном доме. Сами бизнесмены считают, что их бизнес подвергся рейдерскому захвату, цель которого – получение контроля как над Merlion, так и над входящей в группу компанией «Ситилинк», сообщили они через адвокатов журналу Forbes 11 марта.
По словам адвоката, в ходе расследования были получены доказательства того, что Симоненко «инсценировал поджог дома, в котором его не было, для незаконного привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса».
Поспелов уточнил, что в правоохранительные органы уже направлены заявления о возбуждении в отношении Симоненко уголовных дел по ст. 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 306 УК (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).