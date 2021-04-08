Русская рыбная компания запустит собственную розничную сеть

«В зависимости от формата магазина ассортиментная матрица будет содержать от 200 до 2500 товарных позиций, 80% из которых — рыба, морепродукты и продукция из них. Более 60% представленной в сети продукции будет отечественного производства, особое внимание уделяется рыбе и морепродуктам из Мурманска и с Дальнего Востока», — говорится в сообщении.