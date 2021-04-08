Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Русская рыбная компания запустит собственную розничную сеть

Ведомости

Крупный дистрибутор рыбы и морепродуктов, — Русская рыбная компания (РРК), среди совладельцев которого экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин, откроет собственную розничную сеть под названием «Находка». Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе компании. 

На стадии пилота в течение девяти месяцев будет открыто 12 магазинов в Москве, а также распределительный центр в Подольске. Магазины планируется открывать в четырех форматах: shop in shop (15-20 кв.м.), corner (40-50 кв.м.), мини-маркеты (100-130 кв.м.) и магазины у дома (около 200 кв.м.). 

Помимо офлайн-розницы, РРК планирует развивать направление e-commerce. На стадии пилота заказы будут доставляться в партнерстве с курьерскими службами, а в течение года после запуска пилотного проекта будет запущено и собственное онлайн-приложение с возможностью доставки до двери или сборки в магазине с последующим самостоятельным вывозом, отметили в компании. 

«В зависимости от формата магазина ассортиментная матрица будет содержать от 200 до 2500 товарных позиций, 80% из которых — рыба, морепродукты и продукция из них. Более 60% представленной в сети продукции будет отечественного производства, особое внимание уделяется рыбе и морепродуктам из Мурманска и с Дальнего Востока», — говорится в сообщении. 

О намерении РРК запустить собственную розницу написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Головная структура «РРК Холдинг» учредила в Москве компанию «РРК Ритейл», в том числе для розничной торговли пищевыми продуктами.  

РРК — один из крупнейших дистрибуторов рыбы и морепродуктов, его годовой объем продаж составляет порядка 180 тыс. т рыбы и морепродуктов. В 2019 г. выручка РРК была около 25 млрд руб., чистая прибыль — 603,1 млн руб.

По собственным данным, компания контролирует порядка 10% российского рынка. Партнерами компании являются свыше 60 поставщиков более чем из 15 стран мира — Marine Harvest, Comercial Austral, Vardin Pelagic, Polar Seafood Denmark и др. Ассортимент состоит более чем из 50 видов рыбы и морепродуктов. Владеет сетью из порядка 20 складов, основной склад расположен в порту Санкт-Петербурга. 

До 2016 г. РРК была дистрибуторским подразделением «Русской аквакультуры» Максима Воробьева — брата губернатора Подмосковья и Глеба Франка — зятя бизнесмена Геннадия Тимченко. В конце 2016 г. компанию за 1,8 млрд руб. купил «РРК Холдинг», представляющий интересы нескольких инвесторов, в том числе бывшего гендиректора «Русской аквакультуры» Дмитрия Дангауэра, бывшего гендиректора РРК Дмитрия Коцюбинского, а также бывшего губернатора Приморского края и владельца Тихоокеанской инвестиционной группы (ТИГР) Сергея Дарькина.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных