Русская рыбная компания запустит собственную розничную сеть
Крупный дистрибутор рыбы и морепродуктов, — Русская рыбная компания (РРК), среди совладельцев которого экс-губернатор Приморья Сергей Дарькин, откроет собственную розничную сеть под названием «Находка». Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе компании.
На стадии пилота в течение девяти месяцев будет открыто 12 магазинов в Москве, а также распределительный центр в Подольске. Магазины планируется открывать в четырех форматах: shop in shop (15-20 кв.м.), corner (40-50 кв.м.), мини-маркеты (100-130 кв.м.) и магазины у дома (около 200 кв.м.).
Помимо офлайн-розницы, РРК планирует развивать направление e-commerce. На стадии пилота заказы будут доставляться в партнерстве с курьерскими службами, а в течение года после запуска пилотного проекта будет запущено и собственное онлайн-приложение с возможностью доставки до двери или сборки в магазине с последующим самостоятельным вывозом, отметили в компании.
«В зависимости от формата магазина ассортиментная матрица будет содержать от 200 до 2500 товарных позиций, 80% из которых — рыба, морепродукты и продукция из них. Более 60% представленной в сети продукции будет отечественного производства, особое внимание уделяется рыбе и морепродуктам из Мурманска и с Дальнего Востока», — говорится в сообщении.
О намерении РРК запустить собственную розницу написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Головная структура «РРК Холдинг» учредила в Москве компанию «РРК Ритейл», в том числе для розничной торговли пищевыми продуктами.
РРК — один из крупнейших дистрибуторов рыбы и морепродуктов, его годовой объем продаж составляет порядка 180 тыс. т рыбы и морепродуктов. В 2019 г. выручка РРК была около 25 млрд руб., чистая прибыль — 603,1 млн руб.
По собственным данным, компания контролирует порядка 10% российского рынка. Партнерами компании являются свыше 60 поставщиков более чем из 15 стран мира — Marine Harvest, Comercial Austral, Vardin Pelagic, Polar Seafood Denmark и др. Ассортимент состоит более чем из 50 видов рыбы и морепродуктов. Владеет сетью из порядка 20 складов, основной склад расположен в порту Санкт-Петербурга.
До 2016 г. РРК была дистрибуторским подразделением «Русской аквакультуры» Максима Воробьева — брата губернатора Подмосковья и Глеба Франка — зятя бизнесмена Геннадия Тимченко. В конце 2016 г. компанию за 1,8 млрд руб. купил «РРК Холдинг», представляющий интересы нескольких инвесторов, в том числе бывшего гендиректора «Русской аквакультуры» Дмитрия Дангауэра, бывшего гендиректора РРК Дмитрия Коцюбинского, а также бывшего губернатора Приморского края и владельца Тихоокеанской инвестиционной группы (ТИГР) Сергея Дарькина.