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«Траст» подал иск на 2,6 млрд рублей к детскому магазину Мамута

Ведомости

Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 2,597 млрд руб. к компании «Вандеркинд», связанной с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys, следует из картотеки на сайте Арбитражного суда.

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Вандеркинд» на 100% принадлежит компании «Кукхаус», которая контролируется зарегистрированной на Кипре Farnborough Private Capital Ltd. Та, как писал РБК, на 90% принадлежит связанной с российским бизнесменом Александром Мамутом Lynwood Investments CY Ltd. и на 10% — бизнесмену Роману Саркисяну.

В конце января этого года представитель «Траста» сообщил, что общая задолженность «Вандеркинд» перед банком составляет порядка 2,5 млрд руб. При этом 500 млн руб. от данной суммы компания должна была выплатить до конца 2020 г., но не сделала этого. В итоге «Траст» сначала направил «Вандеркинду» досудебную претензию, а затем, 26 февраля, обратился в суд с иском на 500 млн руб.

Ранее, в конце мая прошлого года, председатель правления «Траста» Александр Соколов рассказал, что общая сумма задолженности структур Мамута перед «Трастом» превышает 23,5 млрд руб. При этом тогда глава банка добавил, что годом ранее бизнесмен полностью погасил кредиты Rambler Group, в 2020 г. закрыл обязательства по другому кредиту за счет средств от продажи компании — производителя гражданских вертолетов Kopter AG, а в конце апреля «Траст» получил досрочную выплату в 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд».

Ранее по теме: «Траст» подал иск почти на 500 млн рублей к детским магазинам Мамута

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных