«Траст» подал иск на 2,6 млрд рублей к детскому магазину Мамута
Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 2,597 млрд руб. к компании «Вандеркинд», связанной с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys, следует из картотеки на сайте Арбитражного суда.
По данным «СПАРК-Интерфакса», «Вандеркинд» на 100% принадлежит компании «Кукхаус», которая контролируется зарегистрированной на Кипре Farnborough Private Capital Ltd. Та, как писал РБК, на 90% принадлежит связанной с российским бизнесменом Александром Мамутом Lynwood Investments CY Ltd. и на 10% — бизнесмену Роману Саркисяну.
В конце января этого года представитель «Траста» сообщил, что общая задолженность «Вандеркинд» перед банком составляет порядка 2,5 млрд руб. При этом 500 млн руб. от данной суммы компания должна была выплатить до конца 2020 г., но не сделала этого. В итоге «Траст» сначала направил «Вандеркинду» досудебную претензию, а затем, 26 февраля, обратился в суд с иском на 500 млн руб.
Ранее, в конце мая прошлого года, председатель правления «Траста» Александр Соколов рассказал, что общая сумма задолженности структур Мамута перед «Трастом» превышает 23,5 млрд руб. При этом тогда глава банка добавил, что годом ранее бизнесмен полностью погасил кредиты Rambler Group, в 2020 г. закрыл обязательства по другому кредиту за счет средств от продажи компании — производителя гражданских вертолетов Kopter AG, а в конце апреля «Траст» получил досрочную выплату в 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд».