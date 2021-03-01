«Траст» подал иск почти на 500 млн рублей к детским магазинам Мамута

В то же время 25 января Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска «Синема парка» к «Трасту». Кроме того, еще один иск направила другая структура Мамута — A&NN Investments. Тогда гендиректор объединенной киносети Алексей Васясин рассказал «Ведомостям», что компании через суд намерены добиться изменений в кредитных договорах: увеличить срок кредитования, отменить начисление процентов за период пандемии, снизить процентную ставку. Пересмотр условий, как считает Васясин, должен способствовать восстановлению экономического положения киносети, позволит сохранить бизнес и расплатиться по долгам.