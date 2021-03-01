«Траст» подал иск почти на 500 млн рублей к детским магазинам Мамута
Банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 498,9 млн руб. к компании «Вандеркинд», связанной с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys, следует из картотеки на сайте Арбитражного суда.
По данным «СПАРК-Интерфакс», «Вандеркинд» на 100% принадлежит компании «Кукхаус», которая контролируется зарегистрированной на Кипре Farnborough Private Capital Ltd. Та на 90% принадлежит связанному с российским бизнесменом Александром Мамутом Lynwood Investments CY Ltd. и на 10% — бизнесмену Роману Саркисяну, уточнил РБК.
«Иск банка непрофильных активов «Траст» к АО «Вандеркинд» связан с просрочкой по основному долгу на сумму 500 млн рублей, образовавшейся после 31.12.2020 года. «Траст» намерен взыскать задолженность», — пояснили «Ведомостям» в пресс-службе кредитной организации.
Ранее, в конце мая прошлого года, председатель правления «Траста» Александр Соколов рассказал, что общая сумма задолженности структур Мамута перед «Трастом» превышает 23,5 млрд руб. При этом тогда глава банка добавил, что годом ранее бизнесмен полностью погасил кредиты Rambler Group, в 2020 г. закрыл обязательства по другому кредиту за счет средств от продажи компании-производителя гражданских вертолетов Kopter AG, а в конце апреля «Траст» получил досрочную выплату в 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд».
26 января 2021 г. представитель «Траста» сообщил РБК, что объединенная сеть кинотеатров Мамута «Синема парк» должна кредитной организации 19,82 млрд руб., компания «Медхолдинг» — $4,5 млн, а «Вандеркинд» — 2,5 млрд руб. Тогда собеседник издания подчеркнул, что 500 млн руб. от долга последней, которые надо было выплатить до конца прошлого года, просрочены, в связи с чем банк направил компании досудебную претензию.
В то же время 25 января Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска «Синема парка» к «Трасту». Кроме того, еще один иск направила другая структура Мамута — A&NN Investments. Тогда гендиректор объединенной киносети Алексей Васясин рассказал «Ведомостям», что компании через суд намерены добиться изменений в кредитных договорах: увеличить срок кредитования, отменить начисление процентов за период пандемии, снизить процентную ставку. Пересмотр условий, как считает Васясин, должен способствовать восстановлению экономического положения киносети, позволит сохранить бизнес и расплатиться по долгам.