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Предправления «Траста» рассказал о долге структур Мамута в 23,5 млрд рублей

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Задолженность структур совладельца Rambler Group и объединенной сети кинотеатров Александра Мамута перед банком непрофильных активов «Траст» составляет 23,5 млрд руб., сообщил в интервью РБК председатель правления банка Александр Соколов.

В прошлом году Мамут полностью погасил кредиты Rambler Group, а в этом закрыл обязательства по другому кредиту за счет средств от продажи компании [производителя гражданских вертолетов] Kopter AG, рассказал Соколов. В конце апреля «Траст» получил досрочную выплату 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд», связанной с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys.

По словам Соколова, в докризисное время погашение долга шло хорошо, но сейчас сеть кинотеатров Мамута «Синема парк» на длительное время лишилась «значимого потока выручки», поэтому если у заемщика возникнут сложности, «придется продумать новые условия реструктуризации», отметил топ-менеджер.

Ранее по теме: Александр Мамут вернул «Трасту» 62 млн евро

Ранее размер обязательств бизнесмена перед «Трастом» официально не назывался. В апреле Мамут погасил один из ранее взятых кредитов перед банком в 62 млн евро.

Мамут был одним из совладельцев «Открытие холдинга», который раньше контролировал банк «Открытие». В 2017 г. банк перешел под контроль ЦБ. В декабре 2018 г. его проблемные долги и непрофильные активы на 438 млрд руб. были переданы банку «Траст», среди них были и долги медиакомпании Мамута. В начале апреля стало известно, что «Траст» получил в залог 100% Rambler Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных