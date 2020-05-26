Предправления «Траста» рассказал о долге структур Мамута в 23,5 млрд рублей
В прошлом году Мамут полностью погасил кредиты Rambler Group, а в этом закрыл обязательства по другому кредиту за счет средств от продажи компании [производителя гражданских вертолетов] Kopter AG, рассказал Соколов. В конце апреля «Траст» получил досрочную выплату 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд», связанной с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys.
По словам Соколова, в докризисное время погашение долга шло хорошо, но сейчас сеть кинотеатров Мамута «Синема парк» на длительное время лишилась «значимого потока выручки», поэтому если у заемщика возникнут сложности, «придется продумать новые условия реструктуризации», отметил топ-менеджер.
Ранее размер обязательств бизнесмена перед «Трастом» официально не назывался. В апреле Мамут погасил один из ранее взятых кредитов перед банком в 62 млн евро.
Мамут был одним из совладельцев «Открытие холдинга», который раньше контролировал банк «Открытие». В 2017 г. банк перешел под контроль ЦБ. В декабре 2018 г. его проблемные долги и непрофильные активы на 438 млрд руб. были переданы банку «Траст», среди них были и долги медиакомпании Мамута. В начале апреля стало известно, что «Траст» получил в залог 100% Rambler Group.