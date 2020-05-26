Предправления «Траста» рассказал о долге структур Мамута в 23,5 млрд рублей

Мамут был одним из совладельцев «Открытие холдинга», который раньше контролировал банк «Открытие». В 2017 г. банк перешел под контроль ЦБ. В декабре 2018 г. его проблемные долги и непрофильные активы на 438 млрд руб. были переданы банку «Траст», среди них были и долги медиакомпании Мамута. В начале апреля стало известно, что «Траст» получил в залог 100% Rambler Group.