Александр Мамут вернул «Трасту» 62 млн евро

Александр Мамут, чье состояние Forbes оценивает в $2,3 млрд, погасил кредит перед банком непрофильных активов «Траст» на 62 млн евро – это 4,9 млрд руб. по текущему курсу, сообщил представитель «Траста». Банк заключил в прошлом году соглашение с Мамутом о реструктуризации кредита с условием полного погашения долга до 30 апреля 2020 г. Представитель Мамута подтвердил погашение этого кредита. В «Траст» ЦБ собрал проблемные и непрофильные активы трех крупнейших санируемых банков – Бинбанка, Промсвязьбанка и «Открытия» – от него, в частности, «Траст» получил долги Мамута.