Александр Мамут вернул «Трасту» 62 млн евро

Александр Мамут вернул «Трасту» 62 млн евроДля этого бизнесмен продал швейцарского производителя вертолетов
Александр Мамут, чье состояние Forbes оценивает в $2,3 млрд, погасил кредит перед банком непрофильных активов «Траст» на 62 млн евро – это 4,9 млрд руб. по текущему курсу, сообщил представитель «Траста». Банк заключил в прошлом году соглашение с Мамутом о реструктуризации кредита с условием полного погашения долга до 30 апреля 2020 г. Представитель Мамута подтвердил погашение этого кредита. В «Траст» ЦБ собрал проблемные и непрофильные активы трех крупнейших санируемых банков – Бинбанка, Промсвязьбанка и «Открытия» – от него, в частности, «Траст» получил долги Мамута.
Бизнесмен погасил один из ранее взятых кредитов, отметил представитель «Траста», но ни он, ни представитель Мамута не раскрывают общий размер задолженности перед банком непрофильных активов. Источники Forbes оценивали долг Мамута в 30 млрд руб. Теперь, с учетом погашения кредита на 62 млн евро и кредита Rambler Group на 3,3 млрд руб. в прошлом году, общий размер долга Мамута составляет порядка 22 млрд руб., эту цифру «Ведомостям» подтвердил собеседник, знающий график погашения долгов бизнесмена.
Кредит на 62 млн евро бизнесмен погасил, в частности, за счет средств от продажи швейцарского производителя гражданских вертолетов Kopter AG итальянской компании Leonardo. О покупке Leonardo у связанной с Мамутом инвесткомпании Lynwood Investments 100% Kopter Group стало известно в январе 2020 г. На первом этапе Leonardo выплатит компании Мамута $185 млн, в будущем Lynwood будут выплачены дополнительные средства в размере, определенном с учетом показателей деятельности Kopter. «Конечно, время сейчас тяжелейшее, но долг платежом красен», – передал «Траст» слова Александра Мамута.
Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию, долг был погашен без дисконтов, приводятся в сообщении «Траста» слова главного исполнительного директора Михаила Хабарова: все остальные обязательства перед банком также исполняются.
В прошлом году Сбербанк получил 45,6% Rambler Group, совладельцем которой является Александр Мамут. Сумма сделки не раскрывалась, но источники РБК и «Ведомостей» говорили, что Сбербанк инвестирует в интернет-холдинг 11 млрд руб. Погашение долга перед «Трастом» на 3,3 млрд руб. было одним из этапов сделки, рассказывали «Ведомостям» два собеседника в Сбербанке.