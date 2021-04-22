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Совет директоров En+ Group рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год

Ведомости

Совет директоров En+ Group рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 г., следует из материалов компании.

«Совет директоров принял решение рекомендовать Собранию чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2020 г., не распределять, дивиденды по акциям за 2020 г. не выплачивать», — говорится в сообщении. Причины такого решения не сообщаются.

В случае утверждения этого решения En+ Group не будет выплачивать дивиденды третий год подряд: в сентябре 2020 г. не выплачивались дивиденды за 2019 г., а в 2019 г. — за 2018 г. из-за введения против компании санкций властями США.

Годовое общее собрание акционеров En+ Group пройдет 26 мая 2021 г. На нем будут рассмотрены кандидатуры для избрания в Совет директоров.

В конце марта En+ Group отчиталась о финансовых результатах за 2020 г. Согласно консолидированному отчету, чистая прибыль холдинга по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила $1,016 млрд, что на 22,1% меньше показателя 2019 г. EBITDA снизилась за год на 12,5% до $1,861 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных