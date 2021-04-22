Совет директоров En+ Group рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год
Совет директоров En+ Group рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 г., следует из материалов компании.
«Совет директоров принял решение рекомендовать Собранию чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2020 г., не распределять, дивиденды по акциям за 2020 г. не выплачивать», — говорится в сообщении. Причины такого решения не сообщаются.
В случае утверждения этого решения En+ Group не будет выплачивать дивиденды третий год подряд: в сентябре 2020 г. не выплачивались дивиденды за 2019 г., а в 2019 г. — за 2018 г. из-за введения против компании санкций властями США.
Годовое общее собрание акционеров En+ Group пройдет 26 мая 2021 г. На нем будут рассмотрены кандидатуры для избрания в Совет директоров.
В конце марта En+ Group отчиталась о финансовых результатах за 2020 г. Согласно консолидированному отчету, чистая прибыль холдинга по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила $1,016 млрд, что на 22,1% меньше показателя 2019 г. EBITDA снизилась за год на 12,5% до $1,861 млрд.