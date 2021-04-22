Суд отказал детскому магазину Мамута в реструктуризации долгов перед «Трастом»

В конце января этого года представитель «Траста» сообщил, что общая задолженность «Вандеркинда» перед банком составляет порядка 2,5 млрд руб. При этом 500 млн руб. от данной суммы компания должна была выплатить до конца 2020 г., но не сделала этого. В итоге «Траст» сначала направил «Вандеркинду» досудебную претензию, а затем, 26 февраля, обратился в суд с иском на 500 млн руб.