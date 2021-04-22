Суд отказал детскому магазину Мамута в реструктуризации долгов перед «Трастом»
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований компании «Вандеркинд» бизнесмена Александра Мамута о принудительном изменении условий договора возобновляемой кредитной линии и реструктуризации долгов на сумму почти 2,6 млрд руб. перед банком непрофильных активов «Траст», следует из картотеки на сайте суда.
«Вандеркинд» подала соответствующее исковое заявление 5 февраля этого года. Как сообщили «Ведомостям» в «Трасте», основанием для принудительной реструктуризации задолженности компания назвала введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. Проводить реструктуризацию займов пострадавшим от пандемии гражданам и компаниям весной прошлого года рекомендовал Банк России. Впоследствии он продлил эту меру до 1 июля 2021 г.
В целом «Вандеркинд» требовала перенести обязательный платеж по кредиту с 31 декабря 2020 г. и процентные платежи на 31 декабря 2022 г., а также отменить действующую процентную ставку и пени на период пандемии и впоследствии установить сниженную процентную ставку.
«Мы считаем такую позицию несостоятельной. «Траст» в свою очередь, еще в феврале 2019 года осуществил реструктуризацию кредитных обязательств заемщика, улучшив условия, в том числе снизив процентную нагрузку», — заявили в банке.
20 апреля «Траст» подал к «Вандеркинд» иск на 2,6 млрд руб. Позже в кредитной организации рассказали «Ведомостям», что этот шаг был предпринят после отправки требования о досрочном погашении данного долга.
В конце января этого года представитель «Траста» сообщил, что общая задолженность «Вандеркинда» перед банком составляет порядка 2,5 млрд руб. При этом 500 млн руб. от данной суммы компания должна была выплатить до конца 2020 г., но не сделала этого. В итоге «Траст» сначала направил «Вандеркинду» досудебную претензию, а затем, 26 февраля, обратился в суд с иском на 500 млн руб.
В конце мая прошлого года председатель правления «Траста» Александр Соколов рассказал, что общая сумма задолженности структур Мамута перед «Трастом» превышает 23,5 млрд руб. При этом тогда глава банка добавил, что годом ранее бизнесмен полностью погасил кредиты Rambler Group, в 2020 г. закрыл обязательства по другому кредиту за счет средств от продажи компании — производителя гражданских вертолетов Kopter AG, а в конце апреля «Траст» получил досрочную выплату в 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд».