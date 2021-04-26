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Холдинг «Сафмар» увеличил долю в «Русснефти» Гуцериева до 11,1%

Ведомости

«Сафмар финансовые инвестиции» увеличил свою долю в нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева с 7,8% до 11,1%, говорится в материалах холдинга.

В пресс-службе «Сафмар финансовые инвестиции» стоимость сделки не раскрыли, но уточнили, что рост доли произошел за счет приобретения акций «Русснефти» на бирже в режиме переговорных сделок.

Согласно данным Мосбиржи, с акциями нефтяной компании были заключены три такие сделки, в результате которых 3,3% акций «Русснефти» были проданы за 1,65 млрд руб или 170 руб. за бумагу, уточняет «Интерфакс».

После продажи НПФ «Сафмар» холдинг получил ликвидность, которую счел целесообразным частично инвестировать в другие активы для диверсификации своего портфеля, первым таким активом стал пакет акций «Русснефти», пояснил «Ведомостям» представитель «Сафмара Финансовые инвестиции».

Он заметил, что прошедшие сделки не связаны с продажей НПФ «Сафмар» напрямую.

В начале апреля инвестиционная компания «Ленинградское адажио», структура группы компаний «Регион» Сергея Сударикова стала владельцем 100% акций негосударственного пенсионного фонда «Сафмар». Сделка оценивалась в 20-24 млрд руб.

«Как крупный миноритарный акционер мы планируем работать совместно с менеджментом «Русснефти» над повышением инвестиционной привлекательности компании», — добавил представитель холдинга, не уточнив, намерен ли холдинг в дальнейшем наращивать долю в нефтяной компании.

Это уже вторая покупка «Сафмаром» акций «Русснефти»: в начале апреля также в результате нескольких биржевых сделок холдинг приобрел 7,8% акций нефтяной компании. Ранее он не владел акциями «Русснефти». Как поясняли в «Сафмаре», акции были выкуплены у нескольких крупных миноритариев «Русснефти», которые согласились продать свои пакеты. На приобретение этих акций пошли также средства от продажи НПФ «Сафмар».

На конец марта НПФ «Сафмар» владел 9,2% в «Русснефти» и 8,6% в «Сафмар финансовые инвестиции».

ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (входит в группу «Сафмар») был образован в 2016 г. В свободном обращении находятся 11% его акций. Холдингу принадлежит 100% лизинговой компании «Европлан» и 100% НПФ «Моспромстрой-Фонд»; 49% акций страхового дома «ВСК», 75% кредитного брокера «Директ Кредит», 10% акций ПАО «М.видео».

Крупнейшим акционером «Русснефти» является Михаил Гуцериев, у которого в прямом и косвенном владении находится около 28% уставного капитала компании. В свободном обращении находится 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных