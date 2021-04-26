Холдинг «Сафмар» увеличил долю в «Русснефти» Гуцериева до 11,1%

Это уже вторая покупка «Сафмаром» акций «Русснефти»: в начале апреля также в результате нескольких биржевых сделок холдинг приобрел 7,8% акций нефтяной компании. Ранее он не владел акциями «Русснефти». Как поясняли в «Сафмаре», акции были выкуплены у нескольких крупных миноритариев «Русснефти», которые согласились продать свои пакеты. На приобретение этих акций пошли также средства от продажи НПФ «Сафмар».