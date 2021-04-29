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Минсельхоз заявил о стабильности цен производителей на хлеб, муку, сахар и масло

Ведомости

Цены российских производителей на хлеб, муку, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы находятся на стабильном уровне, сообщил Минсельхоз по итогам очередного заседания оперативного штаба в министерстве.

«В ходе мероприятия была рассмотрена текущая ситуация на продовольственном рынке. По данным Минсельхоза России, в настоящее время цены производителей на хлеб, мукомольную продукцию, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы находятся на стабильном уровне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство постоянно ведет мониторинг и работу по недопущению необоснованного роста цен на базовые продукты питания.

Ранее представители нескольких торговых сетей и поставщиков рассказали «Ведомостям», что ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы. По их словам, возможным ростом цен уже обеспокоен Минпромторг: он попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции.

Позднее первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов провёл совещание по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары. По итогам совещания Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС было поручено представить предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречки.

Ранее по теме: В правительстве анонсировали предложения по снижению объемов экспорта гречки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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