Минсельхоз заявил о стабильности цен производителей на хлеб, муку, сахар и масло

«В ходе мероприятия была рассмотрена текущая ситуация на продовольственном рынке. По данным Минсельхоза России, в настоящее время цены производителей на хлеб, мукомольную продукцию, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы находятся на стабильном уровне», — говорится в сообщении.