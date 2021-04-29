Минсельхоз заявил о стабильности цен производителей на хлеб, муку, сахар и масло
Цены российских производителей на хлеб, муку, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы находятся на стабильном уровне, сообщил Минсельхоз по итогам очередного заседания оперативного штаба в министерстве.
«В ходе мероприятия была рассмотрена текущая ситуация на продовольственном рынке. По данным Минсельхоза России, в настоящее время цены производителей на хлеб, мукомольную продукцию, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы находятся на стабильном уровне», — говорится в сообщении.
Отмечается, что министерство постоянно ведет мониторинг и работу по недопущению необоснованного роста цен на базовые продукты питания.
Ранее представители нескольких торговых сетей и поставщиков рассказали «Ведомостям», что ритейлеры и поставщики обсуждают повышение цен на крупы. По их словам, возможным ростом цен уже обеспокоен Минпромторг: он попросил торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции.
Позднее первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов провёл совещание по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товары. По итогам совещания Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС было поручено представить предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречки.