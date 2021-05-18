«Детский мир» на Лубянке опечатали за нарушение коронавирусных ограничений

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в «городах с высокой плотностью населения», к которым относится и Москва, которая остается лидером по суточному приросту больных. Кроме того, глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что в мае Россию ожидает третья волна пандемии.