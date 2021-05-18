«Детский мир» на Лубянке опечатали за нарушение коронавирусных ограничений
Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве опечатали за нарушение противоэпидемических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
Сейчас, как отметили в ведомстве, «применен временный запрет деятельности». В отношении организатора власти завели административное дело. Позже его материалы направят в Тверской районный суд Москвы.
Административное дело возбуждено в связи с выявлением недостаточного контроля за масочно-перчаточным режимом, посетителей без масок и перчаток, отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха, недостаточного запаса дезинфицирующих средств, а также отсутствия результатов анализов ПЦР сотрудников клининга и техперсонала.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в «городах с высокой плотностью населения», к которым относится и Москва, которая остается лидером по суточному приросту больных. Кроме того, глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что в мае Россию ожидает третья волна пандемии.
По состоянию на 18 мая в Москве за сутки выявили 2430 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 364 человека, скончались 59 пациентов. В Москве с начала пандемии зафиксировано 1 030 199 случаев болезни.