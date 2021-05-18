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«Детский мир» на Лубянке опечатали за нарушение коронавирусных ограничений

Ведомости

Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве опечатали за нарушение противоэпидемических мер после появления информации о проведении там массового мероприятия, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Сейчас, как отметили в ведомстве, «применен временный запрет деятельности». В отношении организатора власти завели административное дело. Позже его материалы направят в Тверской районный суд Москвы.

Административное дело возбуждено в связи с выявлением недостаточного контроля за масочно-перчаточным режимом, посетителей без масок и перчаток, отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха, недостаточного запаса дезинфицирующих средств, а также отсутствия результатов анализов ПЦР сотрудников клининга и техперсонала.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в «городах с высокой плотностью населения», к которым относится и Москва, которая остается лидером по суточному приросту больных. Кроме того, глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что в мае Россию ожидает третья волна пандемии.

По состоянию на 18 мая в Москве за сутки выявили 2430 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 364 человека, скончались 59 пациентов. В Москве с начала пандемии зафиксировано 1 030 199 случаев болезни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных