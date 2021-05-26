В РЖД подготовят программу поощрения вакцинированных пассажиров

«Точно могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы вакцинация [в России] прошла как можно быстрее, чтобы к нам вернулись наши пассажиры», — сказал Белозеров на брифинге, отметив, что в компании пока не определились с механизмом этой программы.