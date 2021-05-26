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В РЖД подготовят программу поощрения вакцинированных пассажиров

Ведомости

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) рассматривает возможность введения программы поощрения пассажиров, которые вакцинировались от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Белозерова.

«Точно могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы вакцинация [в России] прошла как можно быстрее, чтобы к нам вернулись наши пассажиры», — сказал Белозеров на брифинге, отметив, что в компании пока не определились с механизмом этой программы.

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что с 15 мая запускает акцию «Мили вакцинации». Акция предусматривает, что пассажирам, вакцинировавшимся от коронавируса и совершившим перелет любым рейсом авиакомпании, начислят 10 тыс. бонусных миль на счет. Акция будет действовать до конца 2021 г. или до израсходования выделенного лимита миль. Получить «мили вакцинации» смогут только участники программы «Аэрофлот Бонус» старше 18 лет (за исключением работников «Аэрофлота»).

Ранее по теме: «Аэрофлот» раскрыл детали программы поощрения вакцинации от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных