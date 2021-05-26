В РЖД подготовят программу поощрения вакцинированных пассажиров
«Точно могу сказать, что мы заинтересованы, чтобы вакцинация [в России] прошла как можно быстрее, чтобы к нам вернулись наши пассажиры», — сказал Белозеров на брифинге, отметив, что в компании пока не определились с механизмом этой программы.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что с 15 мая запускает акцию «Мили вакцинации». Акция предусматривает, что пассажирам, вакцинировавшимся от коронавируса и совершившим перелет любым рейсом авиакомпании, начислят 10 тыс. бонусных миль на счет. Акция будет действовать до конца 2021 г. или до израсходования выделенного лимита миль. Получить «мили вакцинации» смогут только участники программы «Аэрофлот Бонус» старше 18 лет (за исключением работников «Аэрофлота»).