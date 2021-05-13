«Аэрофлот» раскрыл детали программы поощрения вакцинации от COVID-19

Согласно правилам акции, первый этап вакцинации пассажира должен быть произведен после начала акции, при этом необходимо будет пройти полную вакцинацию. Для получения миль пассажир должен до совершения полета предоставить сертификат о вакцинации российского образца с сайта «Госуслуги» с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных. Сделать это можно будет через офисы продаж, представительства компании или в электронном виде через форму обратной связи на сайте перевозчика. При покупке билета нужно будет внести в бронирование номер участника корпоративной бонусной программы. После перелёта мили будут начислены автоматически.