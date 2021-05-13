«Аэрофлот» раскрыл детали программы поощрения вакцинации от COVID-19
Российский перевозчик с 15 мая запускает акцию «Мили вакцинации». Пассажирам, вакцинировавшимся от коронавируса и совершившим перелет любым рейсом авиакомпании, начислят 10 тыс. бонусных миль на счет, сообщили в пресс-службе компании.
Всего на акцию будет выделено 100 млн миль, поэтому получить бонусы смогут первые 10 тыс. привившихся пассажиров компании.
«Продвижение вакцинации – это наш вклад в восстановление полноценного воздушного сообщения, в комфорт и удобство наших пассажиров», — сообщил гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов.
Акция будет действовать до конца 2021 г. или до израсходования выделенного лимита миль. Получить «мили вакцинации» смогут только участники программы «Аэрофлот Бонус» старше 18 лет (за исключением работников «Аэрофлота»).
Согласно правилам акции, первый этап вакцинации пассажира должен быть произведен после начала акции, при этом необходимо будет пройти полную вакцинацию. Для получения миль пассажир должен до совершения полета предоставить сертификат о вакцинации российского образца с сайта «Госуслуги» с QR-кодом и подписанное согласие на обработку персональных данных. Сделать это можно будет через офисы продаж, представительства компании или в электронном виде через форму обратной связи на сайте перевозчика. При покупке билета нужно будет внести в бронирование номер участника корпоративной бонусной программы. После перелёта мили будут начислены автоматически.
«Аэрофлот» также предоставит один оплачиваемый отпускной день каждому работнику из числа членов лётных и кабинных экипажей за прохождение вакцинации, добавили в компании.
О планах авиакомпаний начислять мили пассажирам с прививкой от коронавируса накануне сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.