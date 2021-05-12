«Известия» узнали о планах начислять бонусы пассажирам с прививкой от COVID-19
Российские авиакомпании могут начать начислять мили пассажирам с прививкой от коронавируса, сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.
Объединение пассажиров направило письмо главе Минтранса Виталию Савельеву и попросило рекомендовать всем крупным перевозчикам ввести систему бонусов для вакцинированных пассажиров. Организация предложила давать бонусы в размере от 500 до 5000 руб. в денежном эквиваленте. По мнению объединения, такую систему можно распространить на поезда, такси и каршеринг.
Представитель министерства сообщил изданию, что Минтранс получил обращение общественников и рассмотрит его.
По мнению экспертов, такая мера стимулирования вакцинации станет финансовым бременем для компаний и существенно не повлияет на ситуацию с коронавирусом в России. Тем не менее, по словам источника «Известий», к запуску новой программы лояльности для вакцинированных пассажиров в ближайшее время готовится авиакомпания S7.
В S7 опровергли информацию СМИ о готовности запустить или поучаствовать в программах начисления миль пассажирам, которые вакцинировались от COVID-19. «Мы не подтверждаем информацию касательно потенциального участия S7 в данных инициативах, которая сейчас появляется в СМИ», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
В конце апреля в Москве стартовала программа «Миллион призов» по поощрению вакцинировавшихся пожилых жителей. Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции.