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«Известия» узнали о планах начислять бонусы пассажирам с прививкой от COVID-19

Ведомости

Российские авиакомпании могут начать начислять мили пассажирам с прививкой от коронавируса, сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу.

Объединение пассажиров направило письмо главе Минтранса Виталию Савельеву и попросило рекомендовать всем крупным перевозчикам ввести систему бонусов для вакцинированных пассажиров. Организация предложила давать бонусы в размере от 500 до 5000 руб. в денежном эквиваленте. По мнению объединения, такую систему можно распространить на поезда, такси и каршеринг.

Представитель министерства сообщил изданию, что Минтранс получил обращение общественников и рассмотрит его.

По мнению экспертов, такая мера стимулирования вакцинации станет финансовым бременем для компаний и существенно не повлияет на ситуацию с коронавирусом в России. Тем не менее, по словам источника «Известий», к запуску новой программы лояльности для вакцинированных пассажиров в ближайшее время готовится авиакомпания S7.

В S7 опровергли информацию СМИ о готовности запустить или поучаствовать в программах начисления миль пассажирам, которые вакцинировались от COVID-19.  «Мы не подтверждаем информацию касательно потенциального участия S7 в данных инициативах, которая сейчас появляется в СМИ», — сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

В конце апреля в Москве стартовала программа «Миллион призов» по поощрению вакцинировавшихся пожилых жителей. Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Карту можно будет использовать для оплаты товаров и услуг в магазинах, аптеках и ресторанах партнеров акции.

Ранее по теме: Чиновники обещают ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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