«Известия» узнали о планах начислять бонусы пассажирам с прививкой от COVID-19

По мнению экспертов, такая мера стимулирования вакцинации станет финансовым бременем для компаний и существенно не повлияет на ситуацию с коронавирусом в России. Тем не менее, по словам источника «Известий», к запуску новой программы лояльности для вакцинированных пассажиров в ближайшее время готовится авиакомпания S7.