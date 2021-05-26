Путин подписал закон об упрощении регистрации ИП

Теперь закон не требует нотариально удостоверять доверенность представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию. Согласно закону, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. При этом нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении и передача документов осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального действия, отмечается в законе. Уточнятся, что документы направляются в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.