Путин подписал закон об упрощении регистрации ИП
Президент России Владимир Путин подписал закон, который упрощает подачу документов на госрегистрацию юрлица или гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь закон не требует нотариально удостоверять доверенность представителя заявителя при предоставлении документов на госрегистрацию. Согласно закону, нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении, обязан будет представить это заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. При этом нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении и передача документов осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального действия, отмечается в законе. Уточнятся, что документы направляются в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.
В феврале руководитель ФНС Даниил Егоров на заседании Совета Федерации пообещал ускорить оформление ИП до нескольких минут. Кроме того, Егоров анонсировал скорый запуск автоматического имущественного и инвестиционного вычета по налогу на доход физических лиц (НДФЛ).
Согласно данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), ИП - самая распространенная форма среди МСП. На 10 января 2021 г., в реестре было зарегистрировано более 5,8 млн субъектов МСП, из них 3,4 млн — ИП.