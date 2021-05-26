МИД Украины обозначил срок завершения борьбы против «Северного потока — 2»
Украина будет бороться против газопровода «Северный поток — 2», пока он не будет запущен в эксплуатацию, заявил в ходе брифинга министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
«Мое правило в жизни: всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. До тех пор, пока газ не потек по «Северному потоку — 2», мы будем бороться за защиту наших интересов», — сказал он (цитата по «Европейская правда»).
В то же время Кулеба признал, что теперь шансы достроить газопровод выросли. Это связано с заявлением президента США Джо Байдена, который назвал новые санкции против практически завершенного проекта контрпродуктивными с точки зрения отношений Вашингтона с Европой.
Ранее, 20 мая, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что отказ от санкций в отношении оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG — отвечает национальным интересам США.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что готовность газопровода по состоянию на 31 марта составляет 95%. Его строительство планировалось завершить в этом году.