Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес

Nestle признала большую часть своей продукции не относящейся к здоровому питанию

Ведомости

Крупнейший в мире производитель продуктов питания — швейцарская транснациональная корпорация Nestle  - признала, что 60% продукции ее производства не подпадает под общепринятые нормы здорового питания, сообщает Financial Times со ссылкой на презентацию компании, которая была распространено среди ее топ-менеджеров. Более того, несколько линеек ее продуктов никогда не станут здоровыми, сколько бы их не обновляла компания. 

Там говорится, что лишь 37% производимых компанией продуктов и напитков, без учета кормов для домашних животных и лечебного детского питания, получили 3,5 балла из 5 баллов в австралийском индексе здорово питания. В рамках общего портфеля продуктов питания и напитков около 70% не смогли достичь и этого порога, говорится в презентации. 96% напитков, за исключением кофе, а также 99% кондитерских изделий и мороженого Nestle, также не прошли порог в 3,5 балла. 

Вода и молочные продукты стали самыми «здоровыми» линейками — 82% воды и 60% молочной продукции прошли пороговый уровень в 3,5 балла. «Мы добились значительных улучшений в наших продуктах, [но] наш портфель по-прежнему не соответствует внешним определениям здоровья в условиях, когда регуляторное давление и потребительский спрос стремительно растут», — говорится в презентации.

В презентации были представлены и несколько вредных продуктов — это пицца Digorno с мясом на слоеном тесте: она содержит 40% суточной нормы натрия, а пицца Hot Pockets с пепперони — 48 от суточной нормы натрия. 

Nestle производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику. Основные торговые марки — KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.  

В феврале этого года американская правозащитная группа International Rights Advocates (IRA) подала федеральный коллективный иск в США против компаний Nestle, Mars и Cargill из-за обвинений в использовании детского труда и соучастии в торговле людьми. Иск был подан от имени восьми граждан Мали, которые заявили, что были проданы в рабство в детстве и были вынуждены собирать какао в Кот-д'Ивуаре. Представитель Nestle тогда заявлял, что компания проводит «четкую политику против детского труда и работает над решением данной проблемы». В Nestle также заявили, что судебный процесс «не способствует достижению общей цели искоренения детского труда в производстве какао».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных