Nestle признала большую часть своей продукции не относящейся к здоровому питанию
Крупнейший в мире производитель продуктов питания — швейцарская транснациональная корпорация Nestle - признала, что 60% продукции ее производства не подпадает под общепринятые нормы здорового питания, сообщает Financial Times со ссылкой на презентацию компании, которая была распространено среди ее топ-менеджеров. Более того, несколько линеек ее продуктов никогда не станут здоровыми, сколько бы их не обновляла компания.
Там говорится, что лишь 37% производимых компанией продуктов и напитков, без учета кормов для домашних животных и лечебного детского питания, получили 3,5 балла из 5 баллов в австралийском индексе здорово питания. В рамках общего портфеля продуктов питания и напитков около 70% не смогли достичь и этого порога, говорится в презентации. 96% напитков, за исключением кофе, а также 99% кондитерских изделий и мороженого Nestle, также не прошли порог в 3,5 балла.
Вода и молочные продукты стали самыми «здоровыми» линейками — 82% воды и 60% молочной продукции прошли пороговый уровень в 3,5 балла. «Мы добились значительных улучшений в наших продуктах, [но] наш портфель по-прежнему не соответствует внешним определениям здоровья в условиях, когда регуляторное давление и потребительский спрос стремительно растут», — говорится в презентации.
В презентации были представлены и несколько вредных продуктов — это пицца Digorno с мясом на слоеном тесте: она содержит 40% суточной нормы натрия, а пицца Hot Pockets с пепперони — 48 от суточной нормы натрия.
Nestle производит растворимый кофе, минеральную воду, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическую продукцию и косметику. Основные торговые марки — KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea.
В феврале этого года американская правозащитная группа International Rights Advocates (IRA) подала федеральный коллективный иск в США против компаний Nestle, Mars и Cargill из-за обвинений в использовании детского труда и соучастии в торговле людьми. Иск был подан от имени восьми граждан Мали, которые заявили, что были проданы в рабство в детстве и были вынуждены собирать какао в Кот-д'Ивуаре. Представитель Nestle тогда заявлял, что компания проводит «четкую политику против детского труда и работает над решением данной проблемы». В Nestle также заявили, что судебный процесс «не способствует достижению общей цели искоренения детского труда в производстве какао».