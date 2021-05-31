Nestle признала большую часть своей продукции не относящейся к здоровому питанию

В феврале этого года американская правозащитная группа International Rights Advocates (IRA) подала федеральный коллективный иск в США против компаний Nestle, Mars и Cargill из-за обвинений в использовании детского труда и соучастии в торговле людьми. Иск был подан от имени восьми граждан Мали, которые заявили, что были проданы в рабство в детстве и были вынуждены собирать какао в Кот-д'Ивуаре. Представитель Nestle тогда заявлял, что компания проводит «четкую политику против детского труда и работает над решением данной проблемы». В Nestle также заявили, что судебный процесс «не способствует достижению общей цели искоренения детского труда в производстве какао».