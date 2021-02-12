Bloomberg: Nestle и Mars обвинили в использовании детского труда
По мнению организации, компании продолжают получать прибыль от продажи дешевого какао, «собранного детьми-рабами».
Как отмечает агентство, иск был подан от имени восьми граждан Мали, которые заявили, что были проданы в рабство в детстве и были вынуждены собирать какао в Кот-д'Ивуаре.
Пресс-секретарь компании Mars Джессика Адельман заявила, что компания не комментирует возможные судебные тяжбы. Представитель Nestle сообщил, что компания проводит «четкую политику против детского труда и работает над решением данной проблемы».
В Nestle также заявили, что судебный процесс «не способствует достижению общей цели искоренения детского труда в производстве какао». Компания Cargill пока не прокомментировала исковое заявление.