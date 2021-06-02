«Аэрофлот» и S7 получили разрешения на рейсы в Германию

Сложности с разрешениями возникли после поручения европейских властей облетать Белоруссию на фоне скандала с экстренной посадкой самолета в Минске. В частности, Air France одной из первых прекратила использование белорусского воздушного пространства после рекомендации саммита ЕС, выданной после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая. Позже этому примеру последовали и другие европейские авиаперевозчики.