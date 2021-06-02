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«Аэрофлот» и S7 получили разрешения на рейсы в Германию

Ведомости

Немецкие власти выдали разрешения на осуществление рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 в Германию, рассказали «Ведомостям» представители компаний.

«S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке», — рассказал представитель S7. В «Аэрофлоте» также заявили, что получили все необходимые разрешения от немецкой стороны, речь идет о 28 рейсах в неделю.

Одновременно с этим немецкая Lufthansa получила разрешение от российских авиационных властей на выполнение рейсов в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.

«Lufthansa получила разрешение от российских властей на полеты в Россию на всю полетную программу на июнь. Впредь мы не ожидаем никаких проблем с рейсами», — рассказали «Ведомостям» в пресс-службе авиаперевозчика.

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Ранее российские авиакомпании отменили несколько рейсов в Германию из-за отсутствия разрешение на их осуществление с немецкой стороны. Lufthansa также отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно из-за отсутствия разрешений на маршрут в обход воздушного пространства Белоруссии со стороны российских авиационных властей.

Сложности с разрешениями возникли после поручения европейских властей облетать Белоруссию на фоне скандала с экстренной посадкой самолета в Минске. В частности, Air France одной из первых прекратила использование белорусского воздушного пространства после рекомендации саммита ЕС, выданной после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая. Позже этому примеру последовали и другие европейские авиаперевозчики.

Ранее по теме: Германия ведет переговоры с Россией о разрешениях на полеты в обход Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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