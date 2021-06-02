«Аэрофлот» и S7 получили разрешения на рейсы в Германию
Немецкие власти выдали разрешения на осуществление рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и S7 в Германию, рассказали «Ведомостям» представители компаний.
«S7 Airlines получила разрешение от немецких властей на выполнение рейсов, перелеты в Германию будут выполняться в плановом порядке», — рассказал представитель S7. В «Аэрофлоте» также заявили, что получили все необходимые разрешения от немецкой стороны, речь идет о 28 рейсах в неделю.
Одновременно с этим немецкая Lufthansa получила разрешение от российских авиационных властей на выполнение рейсов в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.
«Lufthansa получила разрешение от российских властей на полеты в Россию на всю полетную программу на июнь. Впредь мы не ожидаем никаких проблем с рейсами», — рассказали «Ведомостям» в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее российские авиакомпании отменили несколько рейсов в Германию из-за отсутствия разрешение на их осуществление с немецкой стороны. Lufthansa также отменила рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно из-за отсутствия разрешений на маршрут в обход воздушного пространства Белоруссии со стороны российских авиационных властей.
Сложности с разрешениями возникли после поручения европейских властей облетать Белоруссию на фоне скандала с экстренной посадкой самолета в Минске. В частности, Air France одной из первых прекратила использование белорусского воздушного пространства после рекомендации саммита ЕС, выданной после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая. Позже этому примеру последовали и другие европейские авиаперевозчики.