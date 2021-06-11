На юго-западе Москвы построят промышленный технопарк за 550 млн рублей

«Новый проект будет реализован в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Это уже третье соглашение, подписанное в столице. В прошлом году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами ТТК появятся более 100 тыс. квадратных метров офисных площадей. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составляет 7,8 млрд руб.», — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.