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На юго-западе Москвы построят промышленный технопарк за 550 млн рублей

Ведомости

Компания «СЗ «Бадаевский» (структура Capital Group) построит в ТиНАО (объединяет Новомосковский и Троицкий административные округа столицы) промышленный технопарк площадью не менее 14,5 тыс. кв. м, говорится в сообщении департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В нем указано, что объём инвестиций в проект составит 550 млн руб., будет создано около 300 новых рабочих мест. Объект построят в 2024 году.

«Новый проект будет реализован в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Это уже третье соглашение, подписанное в столице. В прошлом году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами ТТК появятся более 100 тыс. квадратных метров офисных площадей. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составляет 7,8 млрд руб.», — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

Программа стимулирования создания рабочих мест действует в Москве с 2020 года. В рамках программы строители многоквартирных домов могут быть частично или полностью освобождены от платы за изменение назначения земельного участка, на котором ведется строительство жилья, если компания инвестирует в создание офисного, социального, торгового или спортивного объекта, где появятся новые рабочие места.

«В рамках двух соглашений, заключенных в прошлом году, в Бутырском районе столицы до конца 2023 года появится комплекс офисных зданий “Останкино Business Park”. По второму соглашению в 2023 году в районе Ростокино, на улице Вильгельма Пика возведут торгово-офисный центр в составе ТПУ «Ботанический сад»», — прокомментировал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных