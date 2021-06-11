На юго-западе Москвы построят промышленный технопарк за 550 млн рублей
Компания «СЗ «Бадаевский» (структура Capital Group) построит в ТиНАО (объединяет Новомосковский и Троицкий административные округа столицы) промышленный технопарк площадью не менее 14,5 тыс. кв. м, говорится в сообщении департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
В нем указано, что объём инвестиций в проект составит 550 млн руб., будет создано около 300 новых рабочих мест. Объект построят в 2024 году.
«Новый проект будет реализован в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Это уже третье соглашение, подписанное в столице. В прошлом году Москва заключила два соглашения, в рамках которых за пределами ТТК появятся более 100 тыс. квадратных метров офисных площадей. Планируемый объем инвестиций в эти проекты составляет 7,8 млрд руб.», — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Программа стимулирования создания рабочих мест действует в Москве с 2020 года. В рамках программы строители многоквартирных домов могут быть частично или полностью освобождены от платы за изменение назначения земельного участка, на котором ведется строительство жилья, если компания инвестирует в создание офисного, социального, торгового или спортивного объекта, где появятся новые рабочие места.
«В рамках двух соглашений, заключенных в прошлом году, в Бутырском районе столицы до конца 2023 года появится комплекс офисных зданий “Останкино Business Park”. По второму соглашению в 2023 году в районе Ростокино, на улице Вильгельма Пика возведут торгово-офисный центр в составе ТПУ «Ботанический сад»», — прокомментировал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.