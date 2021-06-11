Пессимизм российских топ-менеджеров снизился до минимума

«В ходе данного исследования мы выявили ряд тенденций, указывающих на то, что перелом в векторе влияния пандемии на отечественный рынок уже произошел и COVID-19 больше не является ключевым драйвером развития бизнеса в России», — заявила руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам «Делойт» в России и СНГ Екатерина Трофимова.