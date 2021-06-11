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Пессимизм российских топ-менеджеров снизился до минимума

Ведомости

Доля финансовых директоров российских компаний, которые пессимистично оценивают финансовые перспективы своих компаний, снизилась до 4%, сообщил РБК со ссылкой на исследование компании «Делойт» в СНГ. Показатель стал минимальным за все время наблюдений с 2015 года.

В исследовании приняли участие 76 топ-менеджеров компаний в России. 56% из них оптимистично оценили перспективы своих компаний. По сравнению с предыдущим опросом доля оптимистичных оценок выросла на 10 п.п., пессимистичных – сократилась на 17 п.п.

Согласно результатам исследования, 82% опрошенных топ-менеджеров ожидают роста доходов компаний в первом полугодии 2021 года. Во втором полугодии 2020 года показатель составлял 40%. Аналитики отметили, что 49% респондентов ждут роста операционной прибыли против 30% в 2020 году. Почти 50% опрошенных планируют увеличить штат компаний.

«В ходе данного исследования мы выявили ряд тенденций, указывающих на то, что перелом в векторе влияния пандемии на отечественный рынок уже произошел и COVID-19 больше не является ключевым драйвером развития бизнеса в России», — заявила руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам «Делойт» в России и СНГ Екатерина Трофимова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных