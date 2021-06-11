Пессимизм российских топ-менеджеров снизился до минимума
В исследовании приняли участие 76 топ-менеджеров компаний в России. 56% из них оптимистично оценили перспективы своих компаний. По сравнению с предыдущим опросом доля оптимистичных оценок выросла на 10 п.п., пессимистичных – сократилась на 17 п.п.
Согласно результатам исследования, 82% опрошенных топ-менеджеров ожидают роста доходов компаний в первом полугодии 2021 года. Во втором полугодии 2020 года показатель составлял 40%. Аналитики отметили, что 49% респондентов ждут роста операционной прибыли против 30% в 2020 году. Почти 50% опрошенных планируют увеличить штат компаний.
«В ходе данного исследования мы выявили ряд тенденций, указывающих на то, что перелом в векторе влияния пандемии на отечественный рынок уже произошел и COVID-19 больше не является ключевым драйвером развития бизнеса в России», — заявила руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам «Делойт» в России и СНГ Екатерина Трофимова.