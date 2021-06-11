Суд запретил работу «Яндекс.Такси» в Казахстане
Издание уточняет, что решение принято судом в связи с иском казахстанского сервиса G-Taxi, который получил право на использование патента на полезную модель «Автоматизированная система заказа такси». G-Taxi добился признания судом того, что «Яндекс.Такси» нарушает патентные права, используя систему заказов такси. Суд постановил заблокировать доступ на территории страны к соответствующим приложениям, а также веб-версии личного кабинета «Яндекс.Про» и сайта для заказа такси с браузера.
В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Ведомостям» заявили, что на данный момент сервис работает штатно. Компания намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции и «принимать все меры, предусмотренные законодательством республики (Казахстан. — прим.ред.), для защиты наших интересов». В «Яндекс.Такси» пояснили, что патент, который стал предметом спора, «описывает базовую функциональность практически любого онлайн-сервиса заказа такси».
«Возникает вопрос, как можно было его зарегистрировать: решение должно быть новым на момент подачи патентной заявки. А G-taxi подала свою заявку в 2015, хотя такие платформы уже были широко известны с 2000-х годов по всему миру», — подчеркнули в «Яндекс.Такси».
В российской компании предположили, что казахстанская G-taxi планирует «либо заработать денег, настаивая на отступных, либо остановить деятельность всех онлайн-сервисов поездок в стране».
«Мы будем обжаловать решение в апелляционной инстанции и принимать все меры, предусмотренные законодательством Республики, для защиты наших интересов. «Такой недобросовестный подход сдерживает развитие современного бизнеса в Казахстане», — заключили в «Яндекс.Такси».