Суд запретил работу «Яндекс.Такси» в Казахстане

«Возникает вопрос, как можно было его зарегистрировать: решение должно быть новым на момент подачи патентной заявки. А G-taxi подала свою заявку в 2015, хотя такие платформы уже были широко известны с 2000-х годов по всему миру», — подчеркнули в «Яндекс.Такси».