Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

Суд запретил работу «Яндекс.Такси» в Казахстане

Ведомости

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы постановил прекратить информационные услуги, связанные с заказами «Яндекс.Такси» в Казахстане. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Издание уточняет, что решение принято судом в связи с иском казахстанского сервиса G-Taxi, который получил право на использование патента на полезную модель «Автоматизированная система заказа такси». G-Taxi добился признания судом того, что «Яндекс.Такси» нарушает патентные права, используя систему заказов такси. Суд постановил заблокировать доступ на территории страны к соответствующим приложениям, а также веб-версии личного кабинета «Яндекс.Про» и сайта для заказа такси с браузера.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» «Ведомостям» заявили, что на данный момент сервис работает штатно. Компания намерена обжаловать решение в апелляционной инстанции и «принимать все меры, предусмотренные законодательством республики (Казахстан. — прим.ред.), для защиты наших интересов». В «Яндекс.Такси» пояснили, что патент, который стал предметом спора, «описывает базовую функциональность практически любого онлайн-сервиса заказа такси».

«Возникает вопрос, как можно было его зарегистрировать: решение должно быть новым на момент подачи патентной заявки. А G-taxi подала свою заявку в 2015, хотя такие платформы уже были широко известны с 2000-х годов по всему миру», — подчеркнули в «Яндекс.Такси».

В российской компании предположили, что казахстанская G-taxi планирует «либо заработать денег, настаивая на отступных, либо остановить деятельность всех онлайн-сервисов поездок в стране».

«Мы будем обжаловать решение в апелляционной инстанции и принимать все меры, предусмотренные законодательством Республики, для защиты наших интересов. «Такой недобросовестный подход сдерживает развитие современного бизнеса в Казахстане», — заключили в «Яндекс.Такси».

Ранее по теме: Глава застройщика ПИК обвинил «Яндекс» в копировании бизнес-моделей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных