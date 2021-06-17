Российские инвесторы купили долю в шведском стартапе по доставке продуктов

Vembla основана в 2020 году и занимается доставкой продуктов из магазинов за один час. Как пояснили в фонде, инвестиции пойдут на создание собственной сети торговых точек в формате dark store в Стокгольме с целью сокращения времени доставки до 15-30 минут для клиентов вблизи магазина. В течение 2-3 лет компания планирует начать работу в семи городах, а также увеличить выручку более чем до 50 млн евро в год. Также Vembla намерена выйти на рынки соседних со Швецией стран.