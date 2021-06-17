Российские инвесторы купили долю в шведском стартапе по доставке продуктов
Фонд Cats.vc и группа российских инвесторов вложили 1,3 млн евро в шведскую компанию по быстрой доставке продуктов Vembla, сообщил «Ведомостям» представитель фонда. Среди инвесторов управляющий директор онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» Леонид Довладбегян, директор по логистике «Яндекс.Еда» Максим Ивенин, бывший глава Delivery Club и Pandao Андрей Цыценко, бизнес-ангел Дмитрий Шкляр и др.
«Текущий раунд является бридж-раундом перед раундом в 5-10 млн евро в ближайший год», — сказал представитель фонда, отметив, что инвесторы получили миноритарный пакет в компании меньше 20%. По его мнению, компания имеет потенциал роста выручки на 80% в квартал.
Vembla основана в 2020 году и занимается доставкой продуктов из магазинов за один час. Как пояснили в фонде, инвестиции пойдут на создание собственной сети торговых точек в формате dark store в Стокгольме с целью сокращения времени доставки до 15-30 минут для клиентов вблизи магазина. В течение 2-3 лет компания планирует начать работу в семи городах, а также увеличить выручку более чем до 50 млн евро в год. Также Vembla намерена выйти на рынки соседних со Швецией стран.
Инвесторы полагают, что Vembla станет «единорогом» в течение трёх лет, то есть капитализация компании лет превысит $1 млрд.
«После локдауна food-tech стал драйвером развития всей сферы e-commerce, особенно выделяются модели экспресс-доставки. Жители крупных городов уже привыкают к таким сервисам, совершая все больше заказов и увеличивая средний чек, доверяя качеству продуктов в dark store», — передал через пресс-службу Довладбегян. По его словам, в Швеции часто бывает плохая погода, что мотивирует покупателей не выходить из дома, а заказывать доставку.
В свою очередь, инвестор Дмитрий Шкляр подчеркнул в комментарии «Ведомостям», что «в ходе изучения разных рынков в e-grocery стало понятно, что Швеция — одна из немногих стран Европы, где по-прежнему очень низкая конкуренция при крайне большом объеме рынка продуктов питания». Господин Шкляр отметил, что «в Скандинавии высокое проникновение e-commerce с очень хорошей плотностью населения в крупных городах и исторически развитой велосипедной инфраструктурой, как раз необходимой для курьерских маршрутов».
По данным Cats.vc, объем рынка продуктов питания в Швеции составляет примерно 30 млрд евро. По итогам 2020 года проникновение онлайн-продаж выросло до 5% против 2% в 2019 году. Данный показатель может увеличиться до 7% в 2021 году, полагают в фонде.