Delivery Club открыл собственный пункт вакцинации для курьеров в Москве
Сервис доставки готовой еды Delivery Club открыл в Москве собственный пункт вакцинации от коронавируса для курьеров. На первом этапе смогут привиться самозанятые курьеры, которые имеют российское гражданство, сообщается на сайте компании.
«Доставщики могут бесплатно привиться в логистическом хабе Delivery Club по адресу г. Москва, улица Мнёвники, 10, корп. 1. Для них доступна двухкомпонентная вакцина Спутник V», — уточнили в пресс-службе сервиса. Там также добавили, что за условиями хранения препарата и процессом прививания в логистическом хабе будет следить дежурная бригада медицинских работников.
Вакцинация была организована на средства компании, прививка для курьеров — бесплатна. Данные о вакцинации будут передаваться в систему ЕМИАС. Перед процедурой курьеры пройдут обязательный медицинский осмотр у терапевта.
С 28 июня заведения общественного питания в Москве могут посещать вакцинированные от коронавируса люди, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждают с помощью специального QR-кода, который можно получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники.
В первый день после введения действия системы QR-кодов в московских заведениях общественного питания количество заказов на доставку упало в 15 раз.