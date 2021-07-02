Delivery Club открыл собственный пункт вакцинации для курьеров в Москве

С 28 июня заведения общественного питания в Москве могут посещать вакцинированные от коронавируса люди, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждают с помощью специального QR-кода, который можно получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники.