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Delivery Club открыл собственный пункт вакцинации для курьеров в Москве

Ведомости

Сервис доставки готовой еды Delivery Club открыл в Москве собственный пункт вакцинации от коронавируса для курьеров. На первом этапе смогут привиться самозанятые курьеры, которые имеют российское гражданство, сообщается на сайте компании.

«Доставщики могут бесплатно привиться в логистическом хабе Delivery Club по адресу г. Москва, улица Мнёвники, 10, корп. 1. Для них доступна двухкомпонентная вакцина Спутник V», — уточнили в пресс-службе сервиса. Там также добавили, что за условиями хранения препарата и процессом прививания в логистическом хабе будет следить дежурная бригада медицинских работников.

Вакцинация была организована на средства компании, прививка для курьеров — бесплатна. Данные о вакцинации будут передаваться в систему ЕМИАС. Перед процедурой курьеры пройдут обязательный медицинский осмотр у терапевта.

С 28 июня заведения общественного питания в Москве могут посещать вакцинированные от коронавируса люди, либо переболевшие в течение полугода, либо с наличием отрицательного ПЦР-теста, действительного в течение трех дней. Наличие «защиты от коронавируса» подтверждают с помощью специального QR-кода, который можно получить с использованием электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса ЕМИАС.ИНФО, портала госуслуг, а также в регистратуре городской поликлиники.

В первый день после введения действия системы QR-кодов в московских заведениях общественного питания количество заказов на доставку упало в 15 раз. 

Ранее по теме: Число заказов на доставку еды из московских кафе упало в 15 раз

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных